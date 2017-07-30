همدان میزبان «دوبیتی سرایان رضوی»/برگزاری اختتامیه جشنواره فردا

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان فاضل عبادی گفت: مراسم اختتامیه جشنواره سراسری شعر دوبیتی و رباعی رضوی، فردا همزمان با روز بزرگداشت حضرت احمدابن‌موسی شاهچراغ(ع) در همدان برگزار می شود.

وی عنوان کرد: این برنامه شامگاه یکشنبه با حضور مسئولان کشوری و استان، برگزیدگان جشنواره و عموم مردم در محوطه آرامگاه باباطاهر برگزار خواهد شد.

وی از استقبال گسترده شاعران سراسر کشور از این جشنواره خبر داد و گفت: در این دوره بیش از یک هزار و ١٥٠ اثر از استان های مختلف کشور به دبیرخانه جشنواره شعر دوبیتی و رباعی رضوی ارسال شد.

عبادی با بیان اینکه داوری آثار در دو مرحله انجام شد، عنوان کرد: در مراسم اختتامیه برگزیدگان معرفی و از ۸ برگزیده این جشنواره تجلیل خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان با تأکید بر نامگذاری فرهنگی سالانه همدان، اظهار داشت: با توجه به اینکه امسال در همدان به نام دوبیتی سرای نامی، «باباطاهر» نامگذاری شده و باتوجه به عنوان جشنواره رضوی در همدان (دوبیتی و رباعی)، مراسم اختتامیه این جشنواره در جوار آرامگاه این شاعر عارف برگزار خواهد شد.