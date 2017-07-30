به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، مرحله نخست توافق آتش بس میان نیروهای مقاومت و تروریست های جبهه النصره در جرود عرسال امروز اجرایی خواهد شد.

به موجب این توافق، قرار است امروز اجساد جبهه النصره و مقاومت تبادل شود. عملیات تبادل اجساد تحت نظارت نیروهای امنیتی لبنان انجام خواهد شد.

بر اساس توافق مذکور ۸ اسیر حزب‌الله آزاد شدند و ۵ هزار تروریست به قلمون و ادلب منتقل شدند.

نیروهای ارتش لبنان پیش از این با همراهی نیروهای مقاومت عملیات اخراج تروریست ها از منطقه عرسال را آغاز کردند.

جوزف عون فرمانده ارتش لبنان در رابطه با این عملیات تاکید کرده بود: تلاش ارتش حمایت از ساکنان عرسال و روستاهای مرزی و اردوگاه های آوارگان به منظور جلوگیری از نفوذ تروریستها است و با صلیب سرخ برای ارائه کمک های غذایی و بهداشتی به آوارگان هماهنگی های لازم به عمل آمده است.

جوزف عون گفت: اردوگاههای آوارگان پوششی برای تروریستها نخواهد بود.