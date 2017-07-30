به گزارش خبرنگار مهر، تقی رستم‌وندی در حاشیه جلسه شورای اجتماعی کشور در جمع خبرنگاران اظهار کرد: هدف این جلسه شورای اجتماعی کشور بررسی عملکرد دستگاه‌های ملی در حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی بود که در این جلسه سه ستاد اصلی گزارش‌های خود را ارائه دادند.

وی ادامه داد: کارگروه ملی کنترل و کاهش طلاق، ستاد مبارزه با مواد مخدر و ستاد بازآفرینی بافت‌های شهری و سکونت‌گاه‌ها، گزارش‌های خود را درباره برنامه یک ساله اخیر خود ارائه دادند. طی یک سال اخیر با هماهنگی بین دستگاه‌ها و برنامه‌های مراکز استان‌ها به نظر می‌آید؛ انسجام در حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی ایجاد شده است.

قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی با ارائه توضیحاتی درباره کاهش و کنترل طلاق گفت: ‌در حوزه طلاق از طریق کارگروه ملی کاهش و کنترل طلاق که در دبیرخانه شورای فرهنگی پیگیری می‌شود در تمام کشور مراکز جامع خانواده در مراکز استان‌ها تاسیس می‌شود. در این مراکز آموزش‌هایی در بدو ازدواج و همچنین قبل از طلاق در راستای کاهش طلاق به زوجین ارائه خواهد شد.

رستم‌وندی درباره مرکز جامع خانواده توضیح داد: در این مراکز با همکاری قوه قضائیه پرونده‌های طلاق به مراکز جامع خانواده ارجاع و از طریق همکاری با سازمان بهزیستی و ارائه مشاوره همپوشانی لازم صورت گرفته و از موازی‌کاری بین دستگاه‌ها جلوگیری می‌شود.

وی ادامه داد: اصل قضیه این است که تمام زوجینی که به دادگاه مراجعه کرده و درخواست طلاق می‌دهند، پرونده‌هایشان به این مراکز ارجاع داده می‌وشد و در آنجا از طریق مشاوره تلاش شده تا زوجین به توافق و سازش برسند.

رستم‌وندی خاطرنشان کرد: این طرح در استان خراسان به ویژه شهر مشهد انجام شده و پرونده‌های طلاق که ازطریق سامانه الکترونیکی سامانه طلاق ثبت شده بودند به این مرکز ارجاع شدند که خوشبختانه ما شاهد کاهش ۸ درصدی طلاق در شهر مشهد و کاهش ۳.۵ درصدی طلاق در استان خراسان رضوی را شاهد بودیم.

او درباره برنامه جامع بازآفرینی سکونتگاه‌ها و بافت‌های قدیمی گفت: برنامه جامع ما درباره حاشیه‌نشینی شهرها و بازآفرینی سکونتگاه‌ها شهری به صورت پنج ساله تدوین شده که دراین برنامه ۲۷۰ محله بهسازی و خدمات اجتماعی در محله‌های حاشیه نشین ارائه می‌شود.

قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی در خصوص کاهش اعتیاد نیز گفت: برنامه کاهش و کنترل مصرف مواد مخدر در ۱۲ استان که به طور شاخص مصرف کننده مواد بودند، ارائه شد. همچنین برنامه‌هایی در خصوص جمع‌آوری معتادان متجاهر و ارائه خدماتی برای صیانت از این افراد بعد از ترک اعتیاد و همچنین ایجاد شغل برای آنها ارائه شد.

وی در پاسخ به این سوال که چرا در این جلسه در خصوص قانونمند شدن مصرف مواد مخدر صحبتی نشده است، گفت: در جلسه شورای اجتماعی کشور در خصوص بحث‌های کلان و سیاست‌های کلان کشور صحبت می‌کنیم. قانونمند شدن مصرف مواد مخدر طرحی است که از طرف نمایندگان مطرح شده است و باید در ستاد مبارزه با مواد مخدر که متولی این امر است درباره آن بحث و بررسی شود.