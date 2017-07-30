ورزش شهروندی شمال تهران با محوریت مراکز مذهبی توسعه می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، علی خسروی پیش از ظهر یکشنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: فعالیت های ورزش شهروندی در شمال تهران با توجه به وجود امامزاده صالح( ع) ، امام زاده قاسم (ع) و امامزاده علی اکبر(ع) در این منطقه، با محوریت مراکز مذهبی ، توسعه می یابد.

در مناسبت های مذهبی و اعیاد ، زائرین جهت زیارت به این اماکن متبرکه مراجعه می کنند که می توان با دعوت از آنها در برنامه های ورزشی، فرهنگی نسبت به توسعه و ترویج ورزش شهروندی اقدام کرد.

وی با اشاره به برنامه های دهه کرامت گفت: به منظور نکوداشت دهه کرامت و حفظ ارزش های ملی و مذهبی مسابقات ورزشی نیز در سطح منطقه یک در حال برگزاری است .

خسروی افزود: در این ایام بیش از ۱۷ برنامه ورزشی در دو بخش آقایان و بانوان در سطح محلات در حال برگزاری است که می توان به اعزام ورزشکاران ایستگاه فعالیت بدنی به اردوی زیارتی ، گردش در کوه، پیاده روی ، مسابقات شطرنج ، تیراندازی، بدمینتون، کونگ فو،فوتبال روی میز، دو میدانی و... اشاره کرد.