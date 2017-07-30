  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۸ مرداد ۱۳۹۶، ۱۲:۵۷

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کهگیلویه و بویراحمد:

رسانه ها در توسعه فرهنگی نقش موثری دارند

رسانه ها در توسعه فرهنگی نقش موثری دارند

یاسوج- معاون سیاسی و امنیتی استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت:نقش رسانه ها در ارتقاء وتوسعه فرهنگی موثر است.

به گزارش خبرنگار مهر، فتاح محمدی ظهر یکشنبه در جلسه نشست روابط عمومی های دستگاه ها افزود: مهمترین ابزار یک نظام رسانه است و انتظار است که رسانه ها با توجه به نقش مهم و تاثیر گذار در توسعه جامعه  ابتدا نسبت به جمع آوری و پردازش اطلاعات صحیح اقدام کرده و پس از آن اقدام به انتشار اخبار کنند.

محمدی گفت: از جمله رسالت های رسانه نقدی است که به صورت منصفانه انجام می شود و این نقد باید بر اساس منافع و مصالح عمومی باشد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار روابط عمومی ها را پیشانی هر دستگاه دانست و بر استفاده از توانایی و خلاقیت در این حوزه تاکید کرد.

محمدی تصریح کرد: کتاب مقدس قران یک رسانه جامع است و باید از این ظرفیت بزرگ به عنوان الگو استفاده کرد.

محمدی اظهار داشت: ابزارهای فرهنگی مانند رسانه به مثل تیغ دو لبه عمل می کنند و علاوه بر نقشی که در تامین قدرت دارد، در مهار قدرت و فساد ناشی از آن نیز موثر است.

کد مطلب 4045106

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها