رسانه ها در توسعه فرهنگی نقش موثری دارند

به گزارش خبرنگار مهر، فتاح محمدی ظهر یکشنبه در جلسه نشست روابط عمومی های دستگاه ها افزود: مهمترین ابزار یک نظام رسانه است و انتظار است که رسانه ها با توجه به نقش مهم و تاثیر گذار در توسعه جامعه ابتدا نسبت به جمع آوری و پردازش اطلاعات صحیح اقدام کرده و پس از آن اقدام به انتشار اخبار کنند.

محمدی گفت: از جمله رسالت های رسانه نقدی است که به صورت منصفانه انجام می شود و این نقد باید بر اساس منافع و مصالح عمومی باشد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار روابط عمومی ها را پیشانی هر دستگاه دانست و بر استفاده از توانایی و خلاقیت در این حوزه تاکید کرد.

محمدی تصریح کرد: کتاب مقدس قران یک رسانه جامع است و باید از این ظرفیت بزرگ به عنوان الگو استفاده کرد.

محمدی اظهار داشت: ابزارهای فرهنگی مانند رسانه به مثل تیغ دو لبه عمل می کنند و علاوه بر نقشی که در تامین قدرت دارد، در مهار قدرت و فساد ناشی از آن نیز موثر است.