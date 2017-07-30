نمازجمعه جهرم سابقه ای ۱۰۰ ساله دارد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله لطف الله دژکام در گردهمایی ائمه جماعات شهرستان جهرم گفت: نماز جمعه یک سامان و جبهه در برابر دشمنان است و این دشمنان هستند که نابود خواهند شد.

وی با تاکید بر لزوم ترویج بیشتر اخلاق و محبت در میان مردم بیان کرد: همه امت پیغمبر هستیم و باید سعی شود مهر و محبت در میان مردم زیادتر شود.

امام جمعه جهرم با اشاره به اینکه نماز جمعه باید به عنوان ‌کانون محبت در شهر تقویت شود، خواستار تلاش بیشتری در راستای تقویت دوستی و مودت در جامعه به ویژه در میان رقبای سیاسی شد.

وی همچنین به پیشینه درخشان شهرستان جهرم در برپایی نمازجمعه اشاره کرد که سابقه ای ۱۰۰ ساله دارد.

آیت الله دژکام با اشاره به حضور ۵ هزار نفری مردم جهرم در نمازجمعه این مهم را نشانه تقویت ایمان بزرگان و علمای شهر و ترویج و تبلیغ این فریضه معنوی عنوان کرد.