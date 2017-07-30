دستگیری مامور قلابی در کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ "رضا شیرزادی" در این زمینه گفت: در پی اعلام مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر یک مورد مزاحمت برای شهروندان در چهار راه آل آقا ماموران کلانتری۱۲- ۲۲ بهمن به منظور رسیدگی به موضوع سریعا وارد عمل شدند.

وی افزود: پس از حضور ماموران مشخص شد که فردی مامور نما برای متصدیان وسایل بازی پارک مجاور چهار راه ایجاد مزاحمت کرده است، از این رو ماموران وی را دستگیر و به منظور بررسی های بیشتر به کلانتری منتقل کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه یادآور شد: ماموران کلانتری ۱۲-۲۲ بهمن پس از بررسی داخل خودرو متهم یک قبضه کلت کمری و یک دستگاه بی سیم کشف کردند.

سرهنگ شیرزادی گفت: پس از تشکیل پرونده و بازجویی های اولیه، متهم به منظور سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شده است.

پلیس فداکار پس از نجات حادثه دیدگان، در بخش مراقبت های ویژه بستری شد

رئیس پلیس راه استان کرمانشاه از واژگونی کامیون حامل سوخت و نجات معجزه آسای مردم در اثر انفجار شدید خبر داد و گفت: به دنبال این حادثه یکی از عوامل پلیس راه به علت آسیب دیدن از ناحیه ریه در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان بستری شده است.

سرهنگ "محمد حیدری" اظهار کرد: شامگاه گذشته ماموران گشت پلیس راه سرپل ذهاب مستقر در گردنه پاتاق متوجه یک دستگاه کامیون تانکر عراقی حامل سوخت شدند که در مسیر سراشیبی به سمت سرپل ذهاب به علت نقص در سیستم ترمز، به صورت غیر قابل کنترلی در حال حرکت بود.

وی افزود: گشت پلیس راه بلافاصله مراتب را به پاسگاه پلیس راه که اتوبوس ها و مینی بوس های حامل مسافر برای ثبت ساعت متوقف شده بودند، اطلاع داد که در پی آن مقابل پاسگاه تخلیه شد، سپس عوامل انتظامی در حال حرکت به موازات کامیون با وسایل صوتی و اشاره دست به راننده اعلام کردند که کامیون را به سمت شانه خاکی و زمین های اطراف هدایت کند، اما وی از ترس جان از انجام این کار خودداری کرد و به حرکت خود ادامه داد.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه کامیون در ورودی شهرستان سرپل ذهاب پس از برخورد با یک دستگاه سواری پژو، تعادل خود را از دست داده و واژگون شده است، تصریح کرد: بر اثر برخورد ایجاد شده راننده و سه نفر سرنشین پژو مصدوم و در داخل خودرو گرفتار شدند، محموله کامیون نیز پس از چند دقیقه دچار حریق شد و دود حاوی گازهای سمی ناشی از احتراق به سمت سواری پژو متمایل گردید، لذا مأموران گشت برای رهایی و نجات سرنشینان پژو با کمک مردم وارد صحنه شدند و آنان را از خطر سوختگی و خفگی نجات دادند.

سرهنگ حیدری با اشاره به سوره مبارکه مائده آیه ۳۲ که «هرکس انسانی را از مرگ رهایی بخشد، چنان است که همه مردم را حیات بخشیده است»، گفت: مأمور گشت پلیس راه سرپل ذهاب به نام ستوان خزایی که برای نجات راننده و سرنشینان پژو بیشتر از حاضران در صحنه در معرض گازهای سمی قرار گرفته بود، در صحنه حادثه بیهوش و به بیمارستان منتقل شد و هم اکنون نیز در بخش مراقت های ویژه بیمارستان به علت آسیب دیدن از ناحیه ریه بستری شده است.

وی در پایان متذکر شد: از ابتدای سال جاری تاکنون چندین مورد واژگونی کامیون های حامل سوخت ایرانی و عراقی در محورهای مواصلاتی استان کرمانشاه روی داده است که خوشبختانه با اقدام به موقع پلیس راه و سایر ارگان های امدادی صحنه این حوادث مدیریت شده و با کمترین خسارات ختم به خیر شده اند، اما لازم است در سطح مدیریت بحران استان برای پیشگیری و از وقوع این نوع حوادث و مدیریت تبعات احتمالی آن مانند انفجار در مناطق مسکونی، آتش سوزی جنگل ها و مراتع و... پیش بینی های لازم صورت گیرد.

فرمانده انتظامی شهرستان دالاهو منصوب شد

مراسم تکریم و معارفه فرمانده انتظامی شهرستان دالاهو با حضور سردار "منوچهر امان اللهی"، امام جمعه، فرماندار، دادستان و رئیس دادگستری شهرستان دالاهو برگزار شد.

گفتنی است، در این مراسم از زحمات سرهنگ "علی اشرف نجفی" تقدیر و تشکر به عمل آمد و سرهنگ "ایرج علیمرادی" به عنوان فرمانده جدید انتظامی شهرستان دالاهو معرفی و منصوب شد.

کاهش ۱۷ درصدی وقوع سرقت در هرسین

فرمانده انتظامی شهرستان هرسین گفت: وقوع سرقت در تیر ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۷ درصد کاهش یافته است.

سرهنگ "همتعلی شکری" عنوان کرد: با تلاش های شبانه روزی ماموران در سطح کلانتری ها و پاسگاه ها، تقویت گشت‌ های انتظامی در مناطق جرم خیز و کنترل سارقان سابقه دار، وقوع سرقت در تیرماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۷ درصد کاهش داشته است.

وی افزود : با تلاش های انجام گرفته و ارائه هشدارهای پلیسی در سطح مجامع عمومی شاهد کاهش ۲۰ درصدی سرقت منزل، ۱۰۰ درصدی سرقت خودرو، ۴۰ درصدی سرقت موتورسیکلت و ۲۵ درصدی سایر سرقتها در مدت مذکور بوده ایم.

این مقام انتظامی در ادامه گفت: عمده مشکلات که برای شهروندان در بحث اجتماعی و امنیتی رخ می دهد ناشی از عدم آگاهی نسبت به مسائل روز جامعه است، از این رو اطلاع رسانی و آگاهی بخشی مستمر در حوزه اجتماعی و توصیه ها پلیسی به خصوص از طریق رسانه های جمعی برای ارتقای سطح آموزش جامعه و کاهش جرایم نقش موثری دارد.

سرهنگ شکری در پایان ضمن قدردانی از تعامل و همکاری خوب مردم با پلیس در اجرای مستمر و منظم طرح های پاکسازی نقاط آلوده و جرم خیز و برقراری نظم و امنیت، از آنان خواست در صورت مشاهده و برخورد با هرگونه بی نظمی و اختلال در نظم عمومی از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع تا در کمترین زمان ممکن نسبت به شناسایی جرم و دستگیری مجرمان اقدام شود.

درجه حرارات بالای داخل خودرو، تمرکز راننده را بر هم می زند

رئیس پلیس راه استان کرمانشاه گفت: تحقیقات دانشمندان نیز نشان می دهد درجه حرارات بالای داخل خودرو، تمرکز راننده را بر هم می زند و او را برای رهایی از گرما وادار به عجله و شتاب و حرکات غیرعادی می کند.

سرهنگ "محمد حیدری" اظهار کرد: با توجه به افزایش دمای هوا در بیشتر مناطق استان برخی از رانندگان به دلیل گرمای داخل خودرو کلافه می شوند و برای رها شدن از این شرایط بر سرعت خودمی افزایند؛ و در راه های دو طرفه مرتکب سبقت ممنوع می شوند.

وی افزود: البته در کنار آنچه ما در جاده می بینیم، تحقیقات دانشمندان نیز نشان می دهد درجه حرارات بالای داخل خودرو و محیط بر سرعت ضربان قلب و تعرق بدن راننده می افزاید و این امر موجب فشار عصبی بر راننده می شود که هم تمرکز او را بر هم می زند و هم او را برای رهایی از گرما وادار به عجله و شتاب و حرکات غیرعادی می کند.

این مقام انتظامی ادامه داد: چاره کار افزایش سرعت و عجله و شتاب نیست، لذا به رانندگان توصیه می کنیم تا می توانند با برنامه ریزی مناسب زمان سفر خود را از ساعات گرم روز به ساعات خنک جابجا و قبل از حرکت هوای گرم داخل خودرو را با باز کردن درها به مدت چند دقیقه تخلیه کنند.

سرهنگ حیدری یادآورشد: در سفرهای طولانی از رانندگی بی وقفه بپرهیزید و هر از چندگاهی در سایه ساری متوقف شده و آبی به سر و صورت بزنید، همچنین از نوشیدنی های سرد بجای چای استفاده کنید.

وی در پایان متذکر شد: باک بنزین خود را کاملاً پر نکنید زیرا به علت انبساط و افزایش حجم ناشی از گرمای محیط سرریز می کند.

دستگیری سارق مسلح ادوات کشاورزی

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه از دستگیری سارق مسلح ادوات کشاورزی در منطقه بیلوار خبر داد.

سرهنگ "رضا شیرزادی" توضیح داد: ماموران پاسگاه بیلوار روز گذشته با انجام اقدامات اطلاعاتی از تردد یک سارق مسلح ادوات کشاورزی در محدوده حوزه استحفاظی باخبر شدند و برای دستگیری وی اقدام کردند.

وی افزود: متهم پس از مشاهده ماموران با استفاده از یک دستگاه وانت اقدام به فرار کرد که در نهایت ماموران با استفاده از شگرد های پلیس خودرو را توقیف و متهم را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه عنوان کرد: از خودروی متهم یک قبضه سلاح و ۴۰ عدد لوله آبیاری زمین های کشاورزی کشف شده است.

سرهنگ شیرزادی توضیح داد: متهم در بازجویی های مقدماتی به سرقت ادوات کشاورزی از اراضی روستاهای توابع شهرستان کامیاران معترف شده است.

وی افزود: پس از تشکیل پرونده متهم به منظور سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شده است.