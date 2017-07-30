به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد صادق شادمند در دیدار اعضای پنجمین دوره شورای شهر جهرم اظهارداشت: شورا باید از جناح بندی های سیاسی دور باشد و فارغ از همه حواشی بتواند مشکلی از مشکلات مردم را حل کند و در این صورت است که مورد احترام و حمایت مسئولان خواهد بود.

وی با اشاره به روند شورا در امور شهرداری گفت: تشکیل اتاق فکر با حضور مشاوران و متخصصین امر را گامی مهم در روند برنامه ریزی های شورا می دانیم و در ابتدا شورا باید پروژه های نیمه تمام شهرداری را به اتمام برسانند.

حسن خوش نیت از منتخبین شورا نیز در این نشست با اشاره به حل مشکلات مردم نیز گفت: دغدغه ما باید حل مشکلات مردم فارغ از مسائل سیاسی باشد و به هیچ وجه نگاهمان به بیرون شورا نباشد.

عبدالله اسماعیلی دیگر منتخب پنجمین شورای اسلامی شهر جهرم همدلی و آرامش را رمز پیروزی فعالیت شورا دانست و گفت: باید توجه بیشتری به وضعیت و خدمات شهری شود و در انجام پروژه های شهرداری پیش نیاز هایی لازم است که بیشتر از قبل باید مورد توجه قرار گیرد.