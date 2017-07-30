ماهیانه ۵۰ مددجوی جرائم غیرعمد به زندان های کرمان وارد می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سید حجت الله موسوی قوام صبح یکشنبه در جلسه هیئت امنای ستاد دیه استان کرمان با اشاره به روند صعودی تعداد مددجویان جرائم غیرعمد در زندان های های استان کرمان گفت: در سال جاری به طور متوسط ۵۰ نفر در ارتباط با جرائم غیرعمد در هر ماه وارد زندان های کرمان شده اند.

وی همچنین از حضور ۳۰۲ زندانی جرائم غیرعمد در زندان های استان خبر داد و افزود: از این تعداد ۱۱۰ نفر ورودی سال گذشته و ۱۹۲ نفر ورودی سال جاری هستند.

موسوی قوام یادآور شد: در حال حاضر ۱۳ نفر دیه بدهکار، ۱۱۴ نفر به دلیل ناتوانی در پرداخت چک های برگشتی، ۱۶۶ نفر به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه و ۹ نفرنیز به دلیل ناتوانی در پرداخت نفقه در زندان های استان کرمان حضور دارند.

مدیر نمایندگی ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه استان کرمان همچین از آزادی ۱۰ نفر از مددجویان جرائم غیرعمد در دهه کرامت و همزمان با سالروز ولادت امام رضا (ع) خبر داد.

وی از آزادی ۶۷ مددجوی جرایم غیر عمد طی سال جاری در استان کرمان خبر داد و گفت: این افراد با پرداخت ۱۵ میلیارد و ۸۱۴ میلیون و ۹۷۴ هزار و ۹۸۰ ریال از زندان های استان کرمان آزاد شده اند.

موسوی قوام با اشاره به اینکه ۳۹ نفر با پرداخت سه میلیارد و ۵۱۸ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال از محل کمک های مردمی و خیران آزاد شده اند، افزود: ۹ نفر با استفاده از کمک های ویژه ستاد دیه کشور به مبلغ دو میلیارد و ۷۰۷ میلیون ریال، دو نفر با استفاده از اعتبارات قرض الحسنه بانک ها با پرداخت یک میلیارد و ۲۷۰ میلیون ریال و پنج نفر با استفاده از اعتبارات صندوق تامین مستقل خسارت با پرداخت هشت میلیارد و ۳۱۹ میلیون و ۷۷۴ هزار و ۹۸۰ ریال از زندان آزاد شده اند.

وی از آزادی هفت زندانی جرایم غیر عمد بدون پرداخت هیچ وجهی خبر داد و افزود: مبلغ ۶۳ میلیارد و ۵۷۸ میلیون و ۷۰۶ هزار و ۲۲۷ تخفیف بدهی از سوی ۶۹ نفر از شاکیان انجام شده است.

مدیر نمایندگی ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه استان کرمان مجموع تعهدات خیران در سال گذشته را ۱۹ میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: تاکنون ۱۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال از این مبلغ وصول شده است.