ساماندهی جایگاه دفن زباله دوپشته دشتروم از اولویت های استان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی جاوید ظهر یکشنبه در جلسه مدیریت پسماند افزود: از اعتبارات سال ۹۵ قرار شد که مبلغی با توجه به اولویت برای شهرهای کمتر از ۵۰ هزار نفر اختصاص یابد که مقرر شد این مبلغ پس از واریز به حساب شهرداری مادوان به حساب شهرداری یاسوج واریز شود که نسبت به اجرای ساماندهی ایستگاه دفن زباله دشتروم که برای پوشش شهر یاسوج، مادوان و روستاهای اطراف است اقدام شود.

جاوید با بیان اینکه پنج ماه از واریز این مبلغ به حساب شهرداری مادوان می گذرد عنوان کرد: لازم است که شهرداری مادوان نسبت به انتقال این مبلغ برای تسریع در روند فعالیت ها اقدام کند.

شهردار یاسوج بیان کرد: جایگاه دوپشته دشتروم تنها متعلق به شهرداری نیست وعمده روستاهای اطراف از آن استفاده می کنند.

جاوید با اشاره به اینکه سرمایه گذاری در کارگاه های بازیافت درآمد زا نیست اظهار داشت: در صورت دریافت مبلغ مقرر شده از شهرداری مادوان و نیز تخصیص و تامین مبلغ مورد نظر از شهرداری یاسوج اقدامات مناسبی برای این حوزه انجام می شود.

جاوید تصریح کرد: ایجاد زیرساخت های مختلف، ساختمان نگهبانی، سوله نصب دستگاه و ...برای این سایت مورد نیاز است.