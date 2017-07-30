به گزارش خبرنگار مهر، استقلال سه محروم در دیدار اول در جهنم گرم آبادان داشت که اتفاقا خیلی بابت آن با فدراسیون فوتبال درگیر شد و آوار شکست در هفته اول را هم روی این سه محروم تیم امید خراب کرد. یعنی مجید حسینی، امید نورافکن. مهدی قاعدی.

در واقع استقلال بسیار کوشیده است تا این سه محروم را دلیل اصلی شکست در آبادان معرفی کند در حالی که به نظر می رسد استقلالی ها در این رابطه بزرگ نمایی هم دارند چرا که بعید بود از مهدی قاعدی در ترکیب استقلال استفاده شود و به این ترتیب در بهترین حالت ممکن بود نورافکن و حسینی به فاز دفاعی این تیم اضافه شوند.

قاعدتا دو تغییر در میان نفرات استقلال نمی توانست انفجاری در تاکتیک های استقلال به وجود آورد به ویژه آنکه استقلال در فاز تهاجمی شرایط بسیار بدی داشت و حتی یک خطر جدی هم روی دروازه تیم آبادانی ایجاد نکرد.

استقلال اما به یک نکته دیگر باید توجه کند و آن نکته این است:

استقلال سه محروم داشت اما در کنار این سه محروم، ۴ مصدوم و یک مفقود هم داشت که نتوانست از آنها در آبادان استفاده کند آیا این ۴ بازیکن مصدوم و یک مفقود هم تقصیرش به گردن فدراسیون است یا اینکه استقلال برای شروع لیگ مشکلاتی داشته و درست کار را مدیریت نکرده است؟

مجتبی جباری در آبادان مفقود بود برای او کارت بازی نگرفته بودند؛ در کنار او پادوانی، مگویان، جباری، باقری و ابراهیمی مصدوم بودند. آنها یا زیر فشار تمرینات مصدوم شده اند یا اینکه مصدومیت هایشان کهنه شده است. در واقع به نظر می رسد استقلال با آمادگی کامل وارد مسابقات لیگ برتر نشده و در نقل و انتقالات بیش از اینکه بازیکن آماده بگیرد، بازیکنانی گرفته که قبلا بازیکنان خوبی بوده اند و این روزها مصدومیت زیاد دارند.

هر چه که باشد، چه بدنسازی یا موضوع های پزشکی ایراد داشته باشد یا اینکه بازیکنانی خریداری شده باشند برای آینده و نه برای شروع لیگ، فرقی نمی کند این موضوع نشان از اشتباه در مدیریت دارد و زوم نشدن روی شروع لیگ برتر.

استقلال روزی که تصمیم گرفت بازیکنان را به تیم امید ندهد هم این مصدوم ها را داشت و قانون فدراسیون فوتبال را هم می دانست اما تصمیم گرفت بازیکنان را به تیم امید ندهد و به این ترتیب همان روز هم روی شروع لیگ ریسک کرد البته ریسکی که جواب نداد چون هم دربی دوستانه آلمان برگزار نشد و هم بازیکنان محروم شدند و مقابل صنعت نفت تیم به مشکل خورد.