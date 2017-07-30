اجرای طرح همیارگردشگر بامشارکت میراث فرهنگی و آموزش وپرورش دراراک

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی پیش از ظهر یکشنبه در نشست با مدیران آموزش و پرورش استان مرکزی با اشاره به اجرای طرح همیار گردشگر اظهار داشت: مدارس بهترین جایگاه فرهنگ سازی برای نسل ها هستند زیرا فرهنگ پذیری و آموزش علمی در کلاس های درس با توجه به نوع آموزش، هم راستا با سنین کودکان و نوجوانان همواره بهترین نتایج اجرایی را برجای می گذارد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی افزود: متاسفانه رویکردی در استان مرکزی و به خصوص شهر اراک وجود دارد که باعث نقصان گردش توریست می شود زیرا بدترین نوع اتفاقی که می تواند در این حوزه بیفتد، تبلیغ منفی و زبان به زبان است که در بین همشریان وجود دارد و مدام می گویند که اماکن گردشگری در این شهر وجود نیست.

حسینی خاطرنشان ساخت: این در حالی است که جاذبه های فراوان و منحصر به فردی در شهر اراک برای گردشگران وجود دارد که امید است با اجرای طرح همیار گردشگر، بتوانیم این فضا را تغییر داده و نگرش عمومی را در این خصوص اصلاح کنیم.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی بیان کرد: در مرحله نخست این طرح ۳۵۰ دانش آموز اراکی به عنوان همیاران گردشگر در شهر اراک انتخاب می شوند تا با آسیب شناسی و رفع مشکلات بتوانیم در مراحل بعدی گام های بلند تری را در این عرصه برداریم.

وی ادامه داد: به این ترتیب با برگزاری کلاس های آموزشی برای همیاران گردشگر که با همکاری اداره کل میراث فرهنگی و آموزش پرورش استان انجام خواهد شد، اقدامی درخور برای حفظ، معرفی و تبلیغ جاذبه های گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی شهر اراک صورت می گیرد.

در ادامه این جلسه، رئیس واحد فرهنگی، هنری و پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی نیز اظهار داشت: هر دانش آموز مانند یک سرباز است که می بایست پاسداری از تاریخ، فرهنگ و هویت ایرانی و اسلامی خود را بیاموزد.

مسعود کاظمی افزود: طرح همیار گردشگر که به عنوان تفاهم نامه ای دو جانبه میان میراث فرهنگی و آموزش و پرورش در کشور در حال اجرا می باشد اقدامی کارآمد است که در صورت فراگیری، قطعا ثمرات مثبتی در راستای معرفی جاذبه های فرهنگی، تاریخی، طبیعی و آگاهی جامعه از این جاذبه ها به دنبال خواهد داشت.