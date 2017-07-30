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۸ مرداد ۱۳۹۶، ۱۲:۳۷

مدیرکل میراث فرهنگی استان مرکزی عنوان کرد؛

اجرای طرح همیارگردشگر بامشارکت میراث فرهنگی و آموزش وپرورش دراراک

اجرای طرح همیارگردشگر بامشارکت میراث فرهنگی و آموزش وپرورش دراراک

اراک- مدیرکل میراث فرهنگی استان مرکزی گفت: طرح «همیار گردشگر» بامشارکت میراث فرهنگی و آموزش وپرورش استان در اراک اجرا می شود که در مرحله اول مقرر است ۳۵۰ دانش آموز در این رابطه آموزش ببینند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی پیش از ظهر یکشنبه در نشست با مدیران آموزش و پرورش استان مرکزی با اشاره به اجرای طرح همیار گردشگر اظهار داشت: مدارس بهترین جایگاه فرهنگ سازی برای نسل ها هستند زیرا فرهنگ پذیری و آموزش علمی در کلاس های درس با توجه به نوع آموزش، هم راستا با سنین کودکان و نوجوانان همواره بهترین نتایج اجرایی را برجای می گذارد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی افزود: متاسفانه رویکردی در استان مرکزی و به خصوص شهر اراک وجود دارد که باعث نقصان گردش توریست می شود زیرا بدترین نوع اتفاقی که می تواند در این حوزه بیفتد، تبلیغ منفی و زبان به زبان است که در بین همشریان وجود دارد و مدام می گویند که اماکن گردشگری در این شهر وجود نیست.

حسینی خاطرنشان ساخت: این در حالی است که جاذبه های فراوان و منحصر به فردی در شهر اراک برای گردشگران وجود دارد که امید است با اجرای طرح همیار گردشگر، بتوانیم این فضا را تغییر داده و نگرش عمومی را در این خصوص اصلاح کنیم.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی بیان کرد: در مرحله نخست این طرح ۳۵۰ دانش آموز اراکی به عنوان همیاران گردشگر در شهر اراک انتخاب می شوند تا با آسیب شناسی و رفع مشکلات بتوانیم در مراحل بعدی گام های بلند تری را در این عرصه برداریم.

وی ادامه داد: به این ترتیب با برگزاری کلاس های آموزشی برای همیاران گردشگر که با همکاری اداره کل میراث فرهنگی و آموزش پرورش استان انجام خواهد شد، اقدامی درخور برای حفظ، معرفی و تبلیغ جاذبه های گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی شهر اراک صورت می گیرد.

در ادامه این جلسه، رئیس واحد فرهنگی، هنری و پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی نیز اظهار داشت: هر دانش آموز مانند یک سرباز است که می بایست پاسداری از تاریخ، فرهنگ و هویت ایرانی و اسلامی خود را بیاموزد.

مسعود کاظمی افزود: طرح همیار گردشگر که به عنوان تفاهم نامه ای دو جانبه میان میراث فرهنگی و آموزش و پرورش در کشور در حال اجرا می باشد اقدامی کارآمد است که در صورت فراگیری، قطعا ثمرات مثبتی در راستای معرفی جاذبه های فرهنگی، تاریخی، طبیعی و آگاهی جامعه از این جاذبه ها به دنبال خواهد داشت.

کد مطلب 4045122

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