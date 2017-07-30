به گزارش خبرنگار مهر، اولین جشنواره شعر منطقه ای «رایحه رضوی» روز گذشته با شرکت شاعرانی از استان های لرستان، همدان، ایلام، کردستان، چهار محال و بختیاری، کهگیلویه و بویر احمد، کرمانشاه و خوزستان و با حضور حجت الاسلام موسوی امام جمعه الشتر، فرماندار سلسله، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان و استاد عبدالجبار کاکایی شاعر برجسته کشور در سالن الغدیر فرمانداری سلسله برگزار شد.

در این جشنواره حجت الاسلام سید سجاد موسوی امام جمعه الشتر با بیان اینکه قوم لر و لک همواره ارادت خالصانه ای به اهل بیت عصمت و طهارت داشته اند، افزود: در کلام و رفتار اهل بیت و امامان معصوم چیزی به نام نفاق و تفرقه جایی ندارد و مردم داری و نگاه به مردم همیشه سرلوحه رفتار آنان بوده است.

وی با بیان اینکه شاعران گذشته هرگز در حضور امامان شخصیت کسی را با شعر خود نمی شکستند، عنوان کرد: هنر شاعران و هنرمندان دوری از نفاق و تفرقه و ایجاد وحدت و برادری در جامعه است.

امام جمعه الشتر با تاکید بر اینکه شاعران مدح کننده امامان باید قدر خود و هنر خود را بدانند، خاطرنشان کرد: هنری ماندگار است که کلامی ماندگار را منتقل کند و در این راستا بهترین صنعت برای انتقال مفاهیم نورانی کلام اهل بیت عصمت و طهارت شعر است.

در ادامه قدرت الله فلاح نژاد فرماندار سلسله با بیان اینکه فعالیت های فرهنگی مناسب نسخه شفابخش دغدغه های فرهنگی است، بیان داشت: مهمترین دغدغه های کشور در حال حاضر دغدغه های اقتصادی و فرهنگی هستند.

وی افزود: دولت تدبیر و امید در بعد اقتصادی اقدامات مفیدی انجام داده است و در بعد فرهنگی نیز برای غلبه بر مشکلات باید با برنامه عمل کرد.

فرماندار سلسله با بیان اینکه آسیب های اجتماعی سرمایه های مادی و معنوی جامعه را هدف قرار داده اند، افزود: یکی از روش هایی که می تواند در حوزه فرهنگی بسیار اثرگذار باشد برگزاری جشنواره ها و همایش هایی از قبیل جشنواره شعر «رایحه رضوی» است که باید تلاش کنیم بیشترین بهره را از آن ها ببریم.

فلاح نژاد با بیان اینکه هنر نسبت به وعظ و خطابه نفوذ بیشتری دارد، افزود: ادبیات محلی و بومی لرستان به ویژه در شهرستان سلسله سرشار از ارادت به اهل بیت است و باید تلاش کنیم تا با برگزاری این همایش ها و جشنواره ها به شناخت و معرفت بیشتری از اهل بیت(ع) دست پیدا کنیم.