۸ مرداد ۱۳۹۶، ۱۲:۲۹

فرماندار سلسله:

ادبیات بومی لرستان سرشار از ارادات به اهل‌بیت(ع) است

الشتر- فرماندار سلسله گفت: ادبیات محلی و بومی لرستان به‌ویژه در شهرستان سلسله سرشار از ارادت به اهل‌بیت(ع) است.

به گزارش خبرنگار مهر، اولین جشنواره شعر منطقه ای «رایحه رضوی» روز گذشته با شرکت شاعرانی از استان های لرستان، همدان، ایلام، کردستان، چهار محال و بختیاری، کهگیلویه و بویر احمد، کرمانشاه و خوزستان و با حضور حجت الاسلام موسوی امام جمعه الشتر، فرماندار سلسله، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان و استاد عبدالجبار کاکایی شاعر برجسته کشور در سالن الغدیر فرمانداری سلسله برگزار  شد.

در این جشنواره حجت الاسلام سید سجاد موسوی امام جمعه الشتر با بیان اینکه قوم لر و لک همواره ارادت خالصانه ای به اهل بیت عصمت و طهارت داشته اند، افزود: در کلام و رفتار اهل بیت و امامان معصوم چیزی به نام نفاق و تفرقه جایی ندارد و مردم داری و نگاه به مردم همیشه سرلوحه رفتار آنان بوده است.

وی با بیان اینکه شاعران گذشته هرگز در حضور امامان شخصیت کسی را با شعر خود نمی شکستند، عنوان کرد: هنر شاعران و هنرمندان دوری از نفاق و تفرقه و ایجاد وحدت و برادری در جامعه است.

امام جمعه الشتر با تاکید بر اینکه شاعران مدح کننده امامان باید قدر خود و هنر خود را بدانند، خاطرنشان کرد: هنری ماندگار است که کلامی ماندگار را منتقل کند و در این راستا بهترین صنعت برای انتقال مفاهیم نورانی کلام اهل بیت عصمت و طهارت شعر است.

در ادامه قدرت الله فلاح نژاد فرماندار سلسله با بیان اینکه فعالیت های فرهنگی مناسب نسخه شفابخش دغدغه های فرهنگی است، بیان داشت: مهمترین دغدغه های کشور در حال حاضر دغدغه های اقتصادی و فرهنگی هستند.

وی افزود: دولت تدبیر و امید در بعد اقتصادی اقدامات مفیدی انجام داده است و در بعد فرهنگی نیز برای غلبه بر مشکلات باید با برنامه عمل کرد.

فرماندار سلسله با بیان اینکه آسیب های اجتماعی سرمایه های مادی و معنوی جامعه را هدف قرار داده اند، افزود: یکی از روش هایی که می تواند در حوزه فرهنگی بسیار اثرگذار باشد برگزاری جشنواره ها و همایش هایی از قبیل جشنواره شعر «رایحه رضوی» است که باید تلاش کنیم بیشترین بهره را از آن ها ببریم.

فلاح نژاد با بیان اینکه هنر نسبت به وعظ و خطابه نفوذ بیشتری دارد، افزود: ادبیات محلی و بومی لرستان به ویژه در شهرستان سلسله سرشار از ارادت به اهل بیت است و باید تلاش کنیم تا با برگزاری این همایش ها و جشنواره ها به شناخت و معرفت بیشتری از اهل بیت(ع) دست پیدا کنیم.

