حسین فتاحی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: گندم مازاد بر نیاز کشاورزان به قیمت متوسط ۱۳ هزار ریال به ازای هر کیلوگرم خریداری و تحویل سیلوی کاشان شد.

وی تصریح کرد: این میزان گندم از ۸۰۰ هکتار سطح زیر کشت توسط سه هزار کشاورز گندم کار آران و بیدگلی به دست آمده است.

مدیر جهاد کشاورزی آران و بیدگل اضافه کرد: محصول جو مازاد بر نیاز کشاورزان نیز با ورود به سامانه بورس کالای تهران و نظارت بر سطوح و عملکرد آن به مباشر خرید ( اتحادیه تعاونی های روستایی شهرستان) تحویل و سپس وارد بازار بورس کالا شده و وجه آن به ازای هر کیلو ۱۰ هزار و ۳۰۰ ریال به آنها پرداخت شد.