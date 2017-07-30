به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال فولاد خوزستان با سید سیروس پورموسوی مربی جدیدش در اولین هفته از رقابت‌های لیگ برتر در ورزشگاه آزادی مغلوب پرسپولیس تهران شد و حالا برای دومین دیدار آماده می‌شود. سرخ پوشان خوزستان در هفته دوم میزبان تیم نفت تهرانی هستند که در هفته اول مقابل سپیدرود رشت به برتری دو بر یک رسیدند.

فولاد در حالی برای این دیدار آماده می‌شود که تعداد زیادی از بازیکنان اصلی‌اش به دلیل مصدومیت قادر به حضور در این میدان نیستند. پیمان شیرزادی، امیر زلیکانی، سینا مریدی، امیر گلزاری، ایوب والی و رحیم زهیوی نفراتی هستند به دلیل مصدومیت امکان حضور در این بازی را ندارند.

در کنار این مصدومان وضعیت علی اصغر عاشوری هم مشخص نیست. هافبک میانی تیم فولاد در دیدار مقابل پرسپولیس از ناحیه انگشت پا دچار مصدومیت شد و این احتمال وجود دارد که انگشت وی با شکستگی مواجه شده باشد. وضعیت انگشت آسیب دیده این بازیکن امشب مشخص می شود. اما شواهد نشان می دهد که احتمال حضور این بازیکن در دیدار هفته دوم فولاد کم است.

تیم فوتبال فولاد خوزستان در چارچوب هفته دوم رقابت های لیگ برتر از ساعت ۲۰:۴۵ روز پنجشنبه ۱۲ مرداد میزبان تیم فوتبال نفت تهران است.