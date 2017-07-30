حضور احتمالی تیم بسکتبال سه نفره بانوان در بازی های داخل سالن

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین جلسه ستاد عالی بازی های المپیک و آسیایی در محل وزارت ورزش در جریان است. در جریان این نشست که از ساعت ۱۱ با حضور وزیر ورزش، روسای دو کمیته ملی المپیک و پارالمپیک همراه با معاونان وزارت ورزش آغاز شد، اصغر رحیمی سرپرست کاروان اعزامی ایران به بازی های داخل سالن و هنرهای رزمی آسیا با یادآوری اینکه این دوره از بازی ها از ٢٦ شهریور ماه آغاز می شود، در مورد ترکیب کلی کاروان ایران توضیح داد.

وی گفت: کاروان ایران با ٥١ ورزشکار در بخش بانوان و ١٦٤ ورزشکار در بخش مردان در این دوره بازی ها شرکت می کند.

به گفته اصغر رحیمی اولین گروه اعزامی سوارکاری است و بزرگترین گروه کشتی خواهد بود.

همچنین در نشست امروز با تاکید وزیر ورزش و موافقت اعضای ستاد عالی بازیهای المپیک و آسیایی تیم بسکتبال سه نفره دختران ایران در صورت موافقت کمیته برگزاری بازیهای داخل سالن آسیا با هماهنگی فدراسیون به ترکمنستان اعزام می شوند.