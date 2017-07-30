صادرات غیرنفتی از مرز ۱۱ میلیون تن گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از بنادر و دریانوردی هرمزگان، اله مراد عفیفی پور" ضمن اشاره به عملکرد منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی طی چهارماهه سال ۹۶ اظهار داشت: طی این مدت، در مجموع ۲۷ میلیون و ۹۰۷هزار و ۲۳۰ تن کالای نفتی و غیر نفتی در بزرگترین بندر تجاری ایران تخلیه و بارگیری شد که نسبت به سال گذشته افزایش ۵درصدی را شاهد بودیم.

وی در ادامه بیان کرد: طی مدت یاد شده، ۱۸ میلیون و ۶۹۴ هزار تن کالاهای غیر نفتی تخلیه و بارگیری شد که ۱۱درصد افزایش در این بخش از عملیات به ثبت رسید. همچنین، از مجموع عملیات انجام شده در این بندر، ۹ میلیون و ۲۱۳ هزار تن اختصاص به فرآورده های نفتی دارد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان حجم کل کالاهای ترانزیت شده از طریق بندرشهید رجایی طی چهارماهه سال جاری را بالغ بر یک میلیون و ۸۷۰ هزار تن با رشد ۲۵ درصدی اعلام کرد.

عفیفی پور، میزان صادرات کالاهای غیرنفتی در بزرگترین بندر تجاری ایران را ۱۱ میلیون و ۳۹۳هزار و ۲۱۰ تن عنوان کرد و افزود: طی همین مدت، رقمی نزدیک به ۳ میلیون و ۵۵۳ هزار تن کالای غیر نفتی از طریق این بندر وارد و حدود ۴۰ هزار تن نیز کابوتاژ(حمل و نقل ساحلی) شد.

وی افزود: در راستای تبدیل بندر شهید رجایی به یک بندر کانونی، ترانشیپ یک میلیون و ۱۷۷هزار و ۹۲۵ تن کالای غیرنفتی نیز از طریق خطوط کشتیرانی فیدری به بنادر دیگر جنوب کشور به انجام رسید که در مقایسه با چهارماهه سال گذشته، افزایش چشمگیر ۱۲۴ درصدی را شاهد بودیم.

مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح آمار عملیات نفتی در این بندر پرداخت و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، دو میلیون و ۶۴۵ هزار و ۴۳۳ تن فرآورده های نفتی به خارج از کشور صادر، حدود ۲۵ هزار تن فرآورده نفتی ترانزیت، ۵ میلیون و ۵۴۵ هزار تن از اینگونه کالاها، کابوتاژ و حدود یک میلیون تن نیز از طریق این بندر وارد شد.

عفیفی پور در پایان به تردد یکهزار و ۲۹۱ فروند انواع شناور طی چهارماهه سال ۹۶ به دروازه طلایی اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: یکهزار و ۸۰ فروند از این شناورها، بالای هزار تن و ۲۱۱ فروند نیز زیر هزار تن وزن داشته است.