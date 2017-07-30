لزوم حسابرسی از شهرداری پیش از اتمام دوره چهارم شورای شهر تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، یک صد و هشتاد و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی تبریز امروز با نطق های پیش از دستور فریدون بابایی اقدم و داوود امیر حقیان و بررسی لوایح شهرداری در خصوص تعرفه و عوارض محلی مبتنی بر اعمال تغییر در تبصره ها و بندهایی از لایحه مطرح شده در جلسه های پیشین این شورا در مورد تخلفات ساختمانی، بررسی وضعیت روستاهای الحاقی به تبریز برگزار شد و تا ظهر امروز در صحن علنی ادامه یافت و این در حالی بود که ایران آهور و محمد باقر لطفی از غایبین این جلسه بودند.

حسابرسی از شهرداری باید قبل از اتمام دوره چهارم انجام شود.

رئیس شورای چهارم در این جلسه ضمن تبریک مناسبت های هفته ای، ولادت امام رضا (ع) و گرامیداشت ۹ مرداد به عنوان روز اهدای خون و تأکید بر ضرورت نهادینه کردن فرهنگ اهدای خون در جامعه و تأکید مکرر بر عملیاتی شدن حسابرسی شهرداری اظهار داشت: چندین بار این موضوع تذکر داده شده است اما متأسفانه تاکنون هیچ اقدامی در این خصوص شکل نگرفته و باید قبل از اتمام دوره چهارم حسابرسی شهرداری انجام شود.

شهرام دبیری با انتقاد از عدم پرداخت به موقع حقوق کارکنان بعضی از مناطق شهرداری تبریز از شهرداری خواست تا در اسرع وقت، این موضوع را رسیدگی کند و این شایسته نیست که ما هر ماه دغدغه پرداخت حقوق کارکنان را داشته باشیم، از این رو، ضرورت دارد که این مشکل هر چه سریع تر حل و فصق شود.

در چهار سال گذشته مدیریت استان و نمایندگان را در کنار خود ندیدیم

فریدون بابایی اقدم عضو این شورا نیز در نطق پیش از دستور جلسه امروز با بیان اینکه در مورد شورای چهارم اظهار نظر های متفاوتی شده است، اظهار داشت: اما با این حال، با وجود ایرادهای داشته اش، عملکرد شورای چهارم را قابل قبول می دانم.

وی با بیان اینکه مطالب و مشکلات متعددی در چهار سال گذشته مطرح شد، ادامه داد: برخلاف ادوار گذشته، در این دوره، موارد و لوایح متعددی مطرح و بررسی شد و به تصویب رسید اما عملیاتی نشده و تنها خوراک رسانه ها شده و در هیچ جایی ثبت و پیگیری نشده اند و امیدوارم این روال در شورای پنجم حاکم نشود.

بابایی اقدم در همین راستا با اشاره به اینکه در چهار سال گذشته مدیریت استان و نمایندگان را در کنار خود ندیدیم و حس نکردیم، تصریح کرد: در جلسه مشترک با نائب رئیس مجلس مقرر شده است از این پس جلسات مشترک با اعضای شورا و نمایندگان برگزار شود.

تصویب فله ای لوایح، قانون گریزی و اداره از بیرون از آسیب های شورای چهارم

وی تصویب فله ای لوایح، قانون گریزی، اداره شورا از بیرون، بدهی اشخاص و پیمانکاران به شهرداری، مسیر گشایی های بلاتکلیف شهری، تذکرهای وارده فرمانداری، وضعیت بلاتکلیف و تجمع مجدد رانندگان زباله کش معترض سازمان مدیریت پسماند و شهرداری تبریز در عمارت شهرداری مرکز را از جمله نقص ها و آسیب های شورای شهر دوره چهارم خواند.

این عضو شورای چهارم و راه یافته به شورای پنجم همچنین در ادامه گفت: متأسفانه هبه های انجام شده بیانگر حاکمیت فشار خارجی بر شوراست و متأسفانه سخنان شهردار با عملکرد شهرداران مناطق در خصوص دریافت درصد کمی از مبلغ حفاری برای راه اندازی فاضلاب تناقض دارد.

بابایی اقدم در پایان با اشاره به مسیرگشایی های بلاتکلیف شهرداری تصریح کرد: در ۴۲ متری هزینه های زیادی تخصیص داده شده است اما به جهت منابع مالی کار جلو نمی رود و افزون بر اینها و با وجود تصویب تعیین تکلیف مربیان در بودجه بندی، این مهم با اعمال تبعیض محقق نمی شود و متأسفانه به لحاظ اعمال تبعیض های این چنینی شاهد دریافت ۱۷ میلیون تومانی یک راننده شهرداری و عدم دریافت حقوق سایر رانندگان این مجموعه هستیم.