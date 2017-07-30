محمد علی خسروی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به افزایش دما و موج گرما نسبت به سال گذشته به علت استفاده از وسایل سرمایشی مصرف برق شهرستان بروجرد پنج درصد افزایش داشته است.

وی با تاکید بر اینکه مصرف برق در بروجرد به میزان قابل توجهی افزایش یافته است گفت: اگر مردم تا ابتدای شهریور ماه که از گرمای هوا کاسته می شود در مصرف برق کمی صرفه جویی کنند ما مشکل قطعی برق را نخواهیم داشت.

خسروی اظهار داشت: در هفته جاری عملیات اجرایی برق رسانی به امامزاده «زواریجان» بروجرد با اعتبار ۲۰۰ میلیون تومان را در دستور کار خواهیم داشت که این موضوع موجب ارتقاع امنیت و رونق امامزاده و اشتغال در اطرافش خواهد شد.

مدیر اداره برق شهرستان بروجرد تصریح کرد: در هفته دولت ۱۷ پروژه در زمینه های بهینه سازی، توسعه و روشنایی معابر و شبکه را داریم و تلاش داریم ساختمان امور برق شماره دو بروجرد افتتاح شود.