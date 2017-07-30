مدال آوران کاراته تیم ملی با استاندار قزوین دیدار کردند

به گزارش خبرنگار مهر، ۵ تن از ورزشکاران مدال آور قزوینی عضو تیم ملی کاراته کشورمان روز یکشنبه پس از بازگشت از رقابت های آسیایی قزاقستان در استانداری قزوین حضور یافتند و مورد استقبال فریدون همتی، استاندار، سید سعید شاهرخی معاون سیاسی امنیتی استانداری، محمد مشهدی آقایی مدیرکل ورزش و جوانان و صادق بابایی رئیس هیئت کاراته استان قرار گرفتند.

فریدون همتی باانداختن حلقه های گل بر گردن مدال آوران آسیایی ضمن ابراز خرسندی از موفقیت تیم ملی کشور در این مسابقات اظهارداشت: شما جوانان با برفراشتن پرچم ایران در میادین جهانی موجب افتخار شده اید و این حرکت ارزشمند شما جای تقدیر دارد.

استاندار قزوین بیان کرد: کسب مدال های رنگارنگ توسط ورزشکاران قزوینی موجب مباهات است و امیدواریم با حمایت لازم بتوانیم استعدادهای بیشتری را شکوفا کنیم.

وی اضافه کرد: در استان قزوین در سالهای اخیر مدال های زیادی توسط جوانان ورزشکار کشور کسب شده که نشان می دهد استعدادهای بسیار خوبی در رشته های ورزشی داریم که با کمک مردم باید از آنها حمایت کنیم.

همتی یادآورشد: اعتبارات دولتی جوابگوی نیازها نیست و باید بخش خصوصی بویژه واحدهای صنعتی در این کار مشارکت کنند و با حمایت مالی از ورزشکاران زمینه حضور موفق آنها در رقابت های ورزشی را فراهم کنند.

بهمن عسگری با کسب دو مدال طلا در انفرادی و تیمی، مجید حسن نیا با کسب مدال طلا، علی اصغر آسیابری با دریافت دو مدال طلا در تیمی و انفرادی، امیر حسین بیگدلی در نوجوانان با مدال برنز و لیلا برجعلی با کسب مدال نقره توانستند در رقابتهای آسیایی کاراته در کشور قزاقستان برای کشور افتخار بیافرینند.

رضا علیپور ورزشکار قزوینی هم که در رشته سنگ نوردی کاپ لهستان صاحب مدال شده است با استاندار دیدار کرد.

مدال آوران استان قزوین از استاندار قزوین خواستار حمایت بیشتر و کمک به تامین مسکن و اشتغال شدند.