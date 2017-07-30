  1. اقتصاد
  2. اقتصاد ایران
۸ مرداد ۱۳۹۶، ۱۲:۳۶

عضو مجمع تشخیص مصلحت؛

۱۵۰ هزار میلیارد تومان واگذاری محقق شد

۱۵۰ هزار میلیارد تومان واگذاری محقق شد

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از انجام ۱۵۰ هزار میلیارد تومان واگذاری در قالب سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی آقا محمدی امروز در همایش ارزیابی عملکرد خصوصی سازی در اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: در راستای اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی، تاکنون ۱۵۰هزار میلیارد تومان واگذاری انجام شده است.

وی با تاکید بر اینکه خصوصی سازی باید به توانمندسازی بخش خصوصی منجر شود، افزود: موضوع اصلی این است که سرمایه گذاری ها توسط بخش خصوصی شکل بگیرد و کسانی که وارد صحنه شده اند باید برای آینده خود افقی را ترسیم کرده باشند.

وی افزود: تاکنون حداقل ۳۰ هزار میلیارد تومان از محل تسعیر نرخ ارز برای جبران نرخ ها گذاشته و برای استفاده بخش خصوصی نیز در سه مرحله این برنامه تمدید شد.

این مقام مسئول با طرح این سوال که آیا بخش خصوصی به سمت هدف بزرگی که پیش بینی شده بود، حرکت کرده است، گفت: خصوصی سازی باید به توانمند سازی بخش خصوصی منجر شود و در تمام دستگاه ها باید در دولت جدید سازمان های تنظیم مقررات شکل بگیرد.

این خبر در حال تکمیل است ...

کد مطلب 4045148

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها