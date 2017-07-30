لزوم استفاده از کنتورهای حجمی هوشمند برای مصارف خانگی و صنعتی

به گزارش خبرنگار مهر، سعید شبستری قبل از ظهر یکشنبه در شورای حفاظت از منابع آب استان اظهار داشت: با وجود اینکه تراز دریاچه ارومیه نسبت به سال قبل کمتر شده اما نسبت به دو سال پیش بالاتر رفته است که نشان از مفید بودن اقدامات احیا در طول سال های گذشته دارد.

وی ادامه داد: در خصوص میزان کسری ذخیره مخازن آبی اقدامات خوبی انجام شده و آب های زیرزمینی در برخی مناطق افزایش داشته هرچند این مقادیر نمی تواند کسری ها را جبران کند اما نشان از فعالیت خوب در این حوزه دارد.

شبستری افزود: در خصوص برداشت های غیرمجاز حاشیه رودخانه ها توصیه می کنیم در سطح شهرستان ها از مصرف غیرمجاز جلوگیری شود.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی با اشاره ای به نصب کنتورهای حجمی گفت: امیدواریم امسال با تامین اعتبار در قسمت های مختلف شاهد استفاده از این کنتورهای هوشمند باشیم.

وی ادامه داد: کنتورهای حجمی برای مصارف خانگی و صنعتی نیاز است که آب و فاضلاب باید در این راستا فکری کند.

شبستری با اشاره به اینکه در مصرف آب در مصارف خانگی مشکل داریم، گفت: چرا که فکر می کنیم آب ارزان قیمت است اما در کل دنیا اینگونه نیست.

صداوسیما برنامه های مستمری برای فرهنگسازی مصرف آب ترتیب ببیند

معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی افزود: از صدا وسیما می خواهیم برنامه های مستمر در این زمینه شکل گیرد چرا که آب برای همه مردم است و مختص فرد خاصی نیست.

وی همچنین بر لزوم اقدام جدی در زمینه مصارف صنعتی و داشتن ضابطه ای در این خصوص تاکید کرد.

شبستری همچنین وجود ضابطان قضایی در زمینه استفاده بی رویه از آب های زیرزمینی و چاه ها را ضروری دانسته و گفت: از دهیاران می توان به عنوان ضابط قضایی در روستاها بهره برد.

وی افزود: کسی که چندین سال است کار کشاورزی انجام می دهد اگر او را وادار به تغییر رویه کنیم، به همین آسانی نخواهد بود، تسهیلاتی که در کنار این قانون قرار می دهیم می تواند یاری دهنده باشد.

به تجربه های کشاورزان اعتماد کنیم

رئیس نظام صنفی کشاورزی استان نیز در این جلسه اظهار داشت: هم اکنون خود کشاورزان به این تفکر رسیده اند که باید در مصرف آب صرفه جویی کنند چرا که روند اتمام ذخایر آبی در ابتدا و بیش از همه به کار این افراد آسیب می زند.

عطاالله هاشمی ادامه داد: انتظار داریم که کشاورزان در زمینه بهره گیری از الگوی کشت نوین بیش از حد تحت فشار قرار داده نشوند تا این افراد بتوانند در زمینه کشت، با تلفیقی از تجربه خود و همچنین بخش ترویج سازمان آب منطقه ای و با فراغت بال به سیاست های کلان خود بپردازند.

وی خاطر نشان کرد: انتظار داریم سر چاه، آب به کشاورزان تحویل داده شود و این افراد با توصیه های فنی سازمان کشاورزی حداکثر بهره بری را داشته باشند.