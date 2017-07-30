جشنواره شعر «رایحه رضوی» برگزیدگان خود را شناخت

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه اولین جشنواره منطقه ای شعر «رایحه رضوی» در سالن الغدیر فرمانداری سلسله برگزار شد.

در این مراسم ضمن تقدیر از استاد عبدالجبار کاکایی مهمان ویژه این جشنواره و رئیس هیت داوران، برگزیدگان این جشنواره اعلام و به آنها لوح تقدیر، تندیس جشنواره و جوایزی اهدا شد.

در بخش شعر کلاسیک فارسی مجتبی خرسندی، محمد تقی عزیزیان و فرزانه یوسفوند به ترتیب رتبه های اول تا سوم را کسب کردند. همچنین هیئت داوران در این بخش احمد گوهری و میثم جعفری و فاطمه احمدی و راضیه فولادوند را شایسته تقدیر دانسته و به آنها لوح تقدیر اهداء کرد.

در بخش شعر لری اسد فرهمند، فیض الله طاهری و سید اکبر سلیمانی مقام های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

عزیز بیرانوند و حشمت الله آزادبخت به صورت مشترک رتبه اول بخش شعر لکی را کسب کردند و یزدان بابایی و محمد رحیمی رضوان به طور مشترک مقام سوم را در این بخش به خود اختصاص دادند.

هیئت داوران در بخش شعر لکی، محمد حیاتی را شایسته تقدیر دانسته و با اهداء لوح تقدیر از وی تقدیر کرد.

در بخش شعر سپید هادی مومنی و زینب اکبری مقام های اول و دوم، محسن کلهر و معصومه خداوردی به صورت مشترک مقام سوم این بخش را کسب کردند. در این بخش نیز هیئت داوران عارفه یوسفوند را شایسته تقدیر دانست.

در پایان این جشنواره، از پیکسوتان شعر آئینی اسد آزاد بخت، حجت الله مهدوی، عبدالعلی میزانیا، علی علیپور و مهتاب بازوند با اهدا لوح سپاس قدردانی شد.