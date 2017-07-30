به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن حسینی شاهرودی پیش از ظهر یکشنبه در جمع خیران حوزه توانبخشی معلولان شاهرود با حضور رئیس سازمان بهزیستی در شاهرود ضمن بیان اینکه میخواهیم قانون یارانهها را حذف و مختص به افراد نیازمند باشد، بیان کرد: این مبلغ مشکل بسیاری از معلولان را برطرف میکند.
وی افزود: هزاران نفر شامل مهدکودکها و مددجویان تحت پوشش بهزیستی در کشور وجود دارد که با اعتبارات کنونی نمیتوان کمک خاصی به این افراد کرد همچنین سازمان بهزیستی از بدو انقلاب تاکنون همیشه یا دچار سوء مدیریت بوده و یا با اعتبارات محدود دستوپنجه نرم میکرده است لیکن باید یک کار اساسی در این حوزه صورت گیرد که به نظر میرسد حذف بخشی از یارانهها و اختصاص آنها به معلولان بتواند راهحل مناسبی باشد.
نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس همچنین از افزایش مستمری مددجویان بهزیستی بهعنوان یک کار مثبت یادکرد و گفت: درگذشته این میزان برای یک خانواده دونفره تنها ۵۰ هزار تومان بود که با پیگیریهای صورت گرفته و ورود مجلس شورای اسلامی به این مقوله، این مستمریها امروز به سه یا چهار برابر افزایشیافتهاند.
حسینی شاهرودی بیان کرد: این میزان مستمری قطعاً کفاف هزینههای معلولان را نمیدهد اما بهواقع جهش سه یا چهار برابری در یک حجم هزاران نفری میتواند اقدامی مثبت محسوب شود.
