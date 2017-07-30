رضا رضوی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات جهانی هنرهای رزمی گرجستان با حضور ۹ کشور و ۲۸۰ ورزشکار از جمله منتخب کونگ فو استان بوشهر در تفلیس در حال برگزاری است و بوشهری ها در روز دوم این رقابتها به مصاف حریفان خواهند رفت.

وی اضافه کرد: چهارمین فستیوال جهانی هنرهای رزمی در تفلیس در حال برگزاری است و منتخب کونگ فو استان بوشهر نیز به عنوان یکی از ۳ نماینده جمهوری اسلامی ایران در این رقابت‌ها با ۴ بازیکن حضور پرنگی داشت و در روز اول این فستیوال نظر کارشناس و داوران را به خود جلب کرد.

مربی تیم منتخب استان بوشهر در مسابقات جهانی گرجستان افزود: در این رقابت‌ها ۹ کشور جمهوری اسلامی ایران، آذربایجان، گرجستان، ترکیه، ازبکستان، افغانستان، ارمنستان، روسیه و هندوستان با ۲۸۰ ورزشکار شرکت کرده‌اند.

وی اظهار کرد: سه تیم از ایران نیز در این رقابت‌ها شرکت کرده‌اند که در رشته‌های ووشو، کونگ فو، کیک بوکسینگ، هنرهای رزمی و نینجا به مصاف رقبای خود خواهند رفت.

رضوی بیان کرد: با دعای خیر مردم شریف بوشهر و آمادگی بسیار خوب کونگ فو کاران بوشهری، انتظار داریم این ورزشکاران شایسته حائز مدال طلای این رقابت‌ها شوند.