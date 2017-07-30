کارگاه آموزشی «مدیریت بحران» برای ۱۲۰ مدیر لرستانی برگزار شد

رضا آریایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای اهداف آموزشی شورای عالی مدیریت بحران لرستان، برای مدیران دستگاه های اجرایی عضو شورای مدیریت بحران شهرستانها، کارگاه آموزشی دو روزه ای با حضور تعداد ۱۲۰ نفر از مدیران عضو شورای مدیریت بحران شهرستان های بروجرد، دورود، ازنا و الیگودرز طی روزهای یک شنبه و دوشنبه ۸ و ۹ مرداد ماه به میزبانی شهر دورود در حال برگزاری است.

وی گفت: در جریان این کارگاه دروس مدیریت بحران و پدیده های طبیعی، اسکان اضطراری و موقت، تغذیه و بهداشت در بحران، حقوق در بحران، تشخیص هویت اجساد، تامین امنیت و انتظامات در بحران و ... توسط اساتید مجرب تدریس خواهد شد.

مدیر کل مدیریت بحران لرستان تصریح کرد: در روز دوم کارگاه، سناریو نویسی و شبیه سازی از وقوع یک حادثه فرضی رخ داده در سطح شهرستان مطرح و نحوه پاسخگویی به بحران، توسط مدیران دستگاه های اجرایی مورد بررسی و ارزیابی کارشناسی قرار می گیرد.

آریایی ادامه داد: این کارگاه آموزشی در روزهای آتی برای شهرستان های خرم آباد، دوره چگنی، کوهدشت، رومشکان، پلدختر، سلسله و دلفان در شهر خرم آباد برگزار خواهد شد.

وی گفت: هدف از برگزاری این کارگاههای آموزشی، ارتقاء سطح آموزش و افزایش میزان توان عملیاتی فرمانداران، بخشداران، مدیران و دستگاه های عضو شورای مدیریت بحران شهرستانها برای مواجه با شرایط واقعی است.