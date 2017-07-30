۸ مرداد ۱۳۹۶، ۱۲:۵۲

به نفع کودکان مبتلا به بیماری‌های خاص؛

نمایشگاه عکس با تصاویری از ۵ قاره جهان در کاشان گشایش یافت

کاشان - نمایشگاه عکسی با تصاویر ۲۲ کشور به نفع کودکان مبتلا به بیماری‌های خاص جهان در نگارخانه سهراب سپهری واقع در هتل‌سرای عامری‌ها گشایش یافت.

در این نمایشگاه با نام «جهان از لنز عکاس کاشانی» ۳۵ قطعه عکس از علیرضا بهروز عکاس کاشانی مقیم سوئد به نمایش درآمده است که تصاویر آن با موضوع مناظر طبیعی، مناظر شهری و حیات وحش مربوط به پنج قاره مختلف جهان است.

این نمایشگاه به مدت ۱۰ روز برپاست و عواید فروش آثار آن به نفع کودکان مبتلا به بیماری های خاص استفاده می‌شود.

گفتنی است؛ این نمایشگاه که حاصل شش سال سفرهای این عکاس کاشانی است از پنجم تا ۱۵ مرداد ماه در دو نوبت صبح و عصر در نگارخانه سهراب سپهری واقع در هتل سرای عامری‌ها برپاست.

