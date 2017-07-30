نگهداری معلولان در قم ماهانه یک میلیارد تومان هزینه دارد

رضا سلیقه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه ۱۰ درصد از جمعیت قم را معلولان و سالمندان تشکیل می‌دهند، اظهار کرد: ۲۲ هزار نفر از معلولان استان تحت حمایت سازمان بهزیستی هستند.

مدیر کل بهزیستی استان قم افزود: از میان این ۲۲ هزار نفرافرادی که معلولیت شدید دارند مستمری بگیر هستند که در سال جدید مستمری معلولان افزایش ۳ برابری و یارانه نگهداری معلولان در مراکز بهزیستی هم افزایش ۷۰ درصدی داشته است.

وی با اشاره به فعالیت ۴۳ مرکز روزانه و شبانه بهزیستی در استان قم، تأکید کرد: در این مراکز بیش از ۲ هزار نفر نگهداری می‌شوند و برای هر فرد بین ۵۱۰ تا ۶۷۰ هزار تومان ماهیانه یارانه پرداخت می‌شود.

یکی از سیاست‌های مهم سازمان بهزیستی در توسعه مراکز نگاه خانواده محور است

سلیقه با اشاره به اینکه ماهیانه حداقل یک میلیارد تومان برای نگهداری افراد معلول در مراکز قم هزینه می‌شود، تصریح کرد: یکی از سیاست‌های مهم سازمان بهزیستی در توسعه مراکز نگاه خانواده محور است و سازمان بهزیستی تمایلی به افزایش مراکز نگهداری شبانه روزی ندارد.

معلول و سالمند باید در کنار خانواده باشد

مدیرکل بهزیستی استان قم افزود: ما در سازمان بهزیستی اعتقاد داریم که معلول و سالمند اگر در کنار خانواده باشد و خدمات بگیرد آسیب‌های کمتری خواهد دید و روند رو به بهبود را سریع‌تر طی خواهد کرد و به همین منظور سیاست اصلی سازمان بر توسعه مراکز روزانه نگهداری معلولان و سالمندان است.

وی با بیان اینکه اگر سالمند و معلول در کنار خانواده نگهداری شود هزینه نگهداری از سوی سازمان بهزیستی به خانواده پرداخت می‌شود، تأکید کرد: سال گذشته سازمان بهزیستی مبلغ ۲۵۰ هزار تومان به خانواده‌هایی که سالمند و معلول خود را به جای سپردن به مراکز بهزیستی در خانه نگهداری می‌کردند به عنوان یارانه پرداخت کرد.

سازمان بهزیستی ۹۴ درصد از فعالیت‌های خود را برون سپاری کرده است

سلیقه ادامه داد: هدف از این اقدام این است که این شیوه رواج داده شود و به جای مراکز شبانه روزی مراکز روزانه افزایش پیدا کنند به این صورت که خانواده بخشی از روز سالمند و معلول خود را به این مراکز بسپارند اما باقی ساعات شبانه روز را در منزل و در کنار خانواده باشند که از نظر روحی نیز برای معلول وسالمند اقدام مناسب‌تری خواهد بود.

مدیر کل بهزیستی استان قم در رابطه با برون سپاری فعالیت‌های بهزیستی هم تصریح کرد: این سازمان ۹۴ درصد از فعالیت‌های خود را برون سپاری کرده است و یکی از پیشروترین سازمان‌ها در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی است و وابستگی به دولت را در این زمینه بسیار توانسته است کاهش دهد.