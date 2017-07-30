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۸ مرداد ۱۳۹۶، ۱۳:۰۱

در اعتبار بخشی ملی وزارت بهداشت محقق شد؛

رتبه اول بیمارستان ولیعصرخرمشهر بین بیمارستانهای جنوب غرب خوزستان

رتبه اول بیمارستان ولیعصرخرمشهر بین بیمارستانهای جنوب غرب خوزستان

آبادان – رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان گفت: بیمارستان ولیعصر(عج) خرمشهر در اعتباربخشی ملی وزارت بهداشت جایگاه نخست را در میان بیمارستانهای جنوب غرب خوزستان به دست آورد.

علیرضا آموزنده در گفت و گو با خبرنگار مهر افزود: کسب این جایگاه پس از انجام ارزیابی های لازم توسط کارشناسان وزارت بهداشت در بحث اعتباربخشی ملی حاصل و اعلام شد.

وی اظهار کرد: این ارزیابی در هشت محور و ۳۱ زیرمحور تخصصی در زمینه‌های مدیریت و رهبری، مراقبت و درمان، مدیریت خدمات پرستاری، رعایت حقوق گیرنده خدمت، مدیریت دارو و تجهیزات، مدیریت اطلاعات، خدمات پاراکلینیک و پیشگیری و بهداشت انجام شد.

به گفته وی پس از پایش مجدد، بیمارستان ولیعصر (عج) خرمشهر توانست تحت عنوان فرآیند «راستی‌آزمایی» بالاترین نمره در میان بیمارستان‌‎های تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی آبادان (آبادان، خرمشهر و شادگان) به دست آورد.

کد مطلب 4045161

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