رتبه اول بیمارستان ولیعصرخرمشهر بین بیمارستانهای جنوب غرب خوزستان

علیرضا آموزنده در گفت و گو با خبرنگار مهر افزود: کسب این جایگاه پس از انجام ارزیابی های لازم توسط کارشناسان وزارت بهداشت در بحث اعتباربخشی ملی حاصل و اعلام شد.
وی اظهار کرد: این ارزیابی در هشت محور و ۳۱ زیرمحور تخصصی در زمینههای مدیریت و رهبری، مراقبت و درمان، مدیریت خدمات پرستاری، رعایت حقوق گیرنده خدمت، مدیریت دارو و تجهیزات، مدیریت اطلاعات، خدمات پاراکلینیک و پیشگیری و بهداشت انجام شد.
به گفته وی پس از پایش مجدد، بیمارستان ولیعصر (عج) خرمشهر توانست تحت عنوان فرآیند «راستیآزمایی» بالاترین نمره در میان بیمارستانهای تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی آبادان (آبادان، خرمشهر و شادگان) به دست آورد.
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