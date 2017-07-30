به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر سیاری ظهر یکشنبه در مراسم بهره برداری از نخستین سامانه نظام ارجاع الکترونیک سلامت در علی‌آبادکتول اظهار کرد: در اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع، پزشکان به عنوان مشاوران سلامت خانواده‌ مسیر حرکت تشخیص و درمان خانواده های ایرانی را بر عهده می گیرند.

وی با بیان اینکه از زمان دانشجویی دغدغه این را داشتم چگونه می شود مشاور پزشکی داشته باشیم تا بتوان برای درمان از او کمک خواست، افزود: هم اکنون در روستاها به ازای هر چهار هزار روستایی یک مشاور پزشک داریم.

معاون بهداشتی وزیر بهداشت از گلستان به عنوان استان پیشرو در اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع الکترونیک در کشور نام برد و ادامه داد: استان گلستان برای اجرای این طرح داوطلب شده و اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع الکترونیک سلامت در علی آبادکتول آغاز شد.

نظام ارجاع الکترونیک، هدفمند و تخصصی است

سیاری از نظام ارجاع الکترونیک سلامت به عنوان طرحی مترقی، هدفمند، تخصصی و عقلانی نام برد و اضافه کرد: امیدواریم این طرح تداوم پیدا کرده و همه ایرانیان از آن بهره مند شوند.

وی تصریح کرد: امیدواریم این شروع از استان گلستان شروع مبارکی باشد و این طرح پایدار بماند و در کل کشور توسعه یابد.

معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یادآور شد: دستورالعمل اجرای نظام ارجاع الکترونیک ابتدا با امضاء چهار معاون انجام شد و در نهایت از وزیر خواستیم این طرح کارشناسی شده را برای اجرا به سراسر کشور ابلاغ کنند.