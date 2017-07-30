به گزارش خبرنگار مهر، علی یاور عزیزپور صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به این‌که در سال‌جاری دو یادواره شهدای ورزشکار در شهرستان‌های استان برگزار خواهد شد، اظهار داشت: یادواره شهدای ورزشکار استان لرستان نیز در سال‌جاری برگزار می‌شود.

وی گفت: اداره‌کل ورزش و جوانان لرستان به عنوان اداره‌کل برتر در حوزه ایثار و شهادت انتخاب شده است.

مدیرکل ورزش و جوانان لرستان گفت: در روز ۲۶ مرداد ماه هم‌زمان با سالروز ورود آزادگان به میهن اسلامی همه اماکن ورزشی برای آزادگان و خانواده‌های آنها رایگان است.

عزیزپور در خصوص استخدام‌های فرزندان شاهد افزود: بیش‌از ۳۵ درصد از استخدام‌های اداره‌کل ورزش و جوانان لرستان ویژه فرزندان شاهد است.