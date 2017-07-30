به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج، نصرالله فرهمند سرپرست معاونت حج و عمره سازمان حج و زیارت گفت: سه کاروان شامل زائران استان های هرمزگان، اردبیل و همدان امروز با سه فروند هواپیمای ایران ایر عازم مدینه منوره می شوند.

وی درخصوص شمار زائرانی که امروز به مدینه می روند اظهار داشت: در این سه پرواز مجموعا حدود ۸۰۰ زائر ایرانی به سرزمین وحی سفر می کنند.

وی درخصوص مراسم بدرقه رسمی زائران ایرانی به حج ۹۶ گفت: براساس برنامه ریزی های انجام شده؛ مراسم بدرقه رسمی فردا (دوشنبه) با حضور حجت الاسلام والمسلمین سید علی قاضی عسکر نماینده ولی فقیه و سرپرست زائران ایرانی بیت الله الحرام و حمید محمدی رییس سازمان حج و زیارت و جمعی از مسئولان و دست اندرکاران حج در فرودگاه امام خمینی (ره) برگزار می شود.

تاکنون حدود ۸۰۰ نفر از عوامل اجرایی و کارگزاران حج تمتع ۹۶ برای فراهم کردن زمینه حضور ۸۶ هزار و ۵۰۰ زائر ایرانی در حج امسال به عربستان اعزام شده اند.