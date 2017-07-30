  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۸ مرداد ۱۳۹۶، ۱۲:۵۲

اولین کاروان‌های حج ۹۶ امروز عازم مدینه می‌شوند

اولین کاروان‌های حج ۹۶ امروز عازم مدینه می‌شوند

نخستین کاروان های حج تمتع ۹۶ از سه استان کشور امروز (یکشنبه) عازم مدینه منوره می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج، نصرالله فرهمند سرپرست معاونت حج و عمره سازمان حج و زیارت گفت: سه کاروان شامل زائران استان های هرمزگان، اردبیل و همدان امروز با سه فروند هواپیمای ایران ایر عازم مدینه منوره می شوند.

وی درخصوص شمار زائرانی که امروز به مدینه می روند اظهار داشت: در این سه پرواز مجموعا حدود ۸۰۰ زائر ایرانی به سرزمین وحی سفر می کنند.

وی درخصوص مراسم بدرقه رسمی زائران ایرانی به حج ۹۶ گفت: براساس برنامه ریزی های انجام شده؛ مراسم بدرقه رسمی فردا (دوشنبه) با حضور حجت الاسلام والمسلمین سید علی قاضی عسکر نماینده ولی فقیه و سرپرست زائران ایرانی بیت الله الحرام و حمید محمدی رییس سازمان حج و زیارت و جمعی از مسئولان و دست اندرکاران حج در فرودگاه امام خمینی (ره) برگزار می شود.

تاکنون حدود ۸۰۰ نفر از عوامل اجرایی و کارگزاران حج تمتع ۹۶ برای فراهم کردن زمینه حضور ۸۶ هزار و ۵۰۰ زائر ایرانی در حج امسال به عربستان اعزام شده اند.

کد مطلب 4045172
مسعود بربر

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها