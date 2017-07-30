به گزارش خبرنگار مهر، این تست گیریها زیر نظر مستقیم «سید ابراهیم تهامی» سرمربی تیم فوتبال امید صنعت نفت از عصر دیروز در مجموعه ورزشی کارگر آبادان واقع در جنب هتل کاروانسرا آغاز شد.
این تستگیریها تا روز دوازدهم مردادماه جاری از ساعت ۱٨:٣٠ تا ٢٠:٣٠ در محل یادشده انجام می شود.
اصل و کپی شناسنامه، اصل و کپی کارت ملی، معرفینامه باشگاه و معرفینامه از مربی مدارک مورد نیاز برای متقاضیان حضور در این تستگیری است.
متولدان یازدهم دی ماه سال ۱۳۷۵ به بعد شرایط حضور در تیم فوتبال امید صنعت نفت آبادان را دارند.
