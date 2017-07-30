برگزاری مرحله استانی مسابقات قرآن کریم اوقاف وامور خیریه در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه آذربایجان شرقی، حسین عزیزعلی یکشنبه با اعلام این خبر افزود: مرحله استانی این مسابقات همه ساله بعد از مشخص شدن نتایج مرحله شهرستانی برگزار می شود و امسال نیز از سیزدهم الی پانزدهم مرداد ماه مرحله استانی در تبریز برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: متسابقین در رشته های اذان و دعاخوانی، حفظ، قرائت، ترتیل و مفاهیم در دو بخش بانوان و برادران به رقابت خواهند پرداخت.

عزیزعلی با بیان اینکه با بالا رفتن مراحل سطح مسابقات نیز افزایش می یابد افزود: بعد از برگزاری مراحل شهرستانی نفرات اول تا سوم به مرحله استانی راه یافته و بعد از مسابقات استانی نفرات برتر به مرحله کشوری راه خواهند یافت که امسال مسابقات کشوری در آذربایجان غربی برگزار خواهد شد و نفرات برتر آن دوره به مرحله بین المللی راه خواهند یافت.

وی تصریح کرد: در این دوره از مسابقات ۴۱۲ نفر به رقابت خواهند پرداخت که از این میزان ۲۰۰ نفر در بخش خواهران و مابقی در بخش برادران خواهند بود.

وی خاطر نشان کرد: روز جمعه مورخ سیزدهم مرداد ماه قبل از ظهر از ساعت ۱۰ الی ۱۲ آیین افتتاح مرحله استانی مسابقات قرآنی اوقاف و امور خیریه در سالن کانون بسیج جوانان واقع در خیابان حافظ برگزار خواهد شد.

رئیس اداره امور قرآنی با اشاره به آغاز مسابقات از بعد از ظهر روز جمعه گفت: روز جمعه بعد از ظهر مسابقات اذان خوانی برگزار و روزهای شنبه و یک شنبه نیز مسابقات حفظ، قرائت، ترتیل و مفاهیم برگزار خواهد شد.

وی بیان کرد: روز دوشنبه ۱۶ مرداد ماه از ساعت ۱۰ الی ۱۲ مراسم اختتامیه برگزار و نتایج اعلام و از نفرات برتر تجلیل خواهد شد.

عزیزعلی در پایان گفت: مسابقات برادران در سالن کانون بسیج جوانان و خواهران در سالن اداره کل برگزار و عموم علاقه مندان و چهره های قرآنی می توانند در این مراسم حضور یابند.