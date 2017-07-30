عدم رعایت ایمنی در معادن منجر به ابطال پروانه بهره برداری می شود

ولی باج در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پیشگیری از حوادث در فعالیت های معدنکاری از الزامات کلیدی و مهم است که در صورت بی توجهی و وقوع رویدادهای خطرساز علاوه بر وارد کردن خسارت های جبران ناپذیر جانی و مالی، عواقب تعطیلی کامل و لغو مجوزهای قانونی معدن مربوطه را نیز به دنبال دارد.

وی اظهار داشت: برای جلوگیری از حوادث خطر ساز در فعالیت های مرتبط با حوزه معادن و استخراج مواد معدنی، الزامات و محورهای کلیدی و مهم در بخش بهداشت، ایمنی، محیط زیست و انرژی (HSEE) با جدیت و نظارت کامل در معادن و فعالیت های اکتشافی استان اجرا خواهد شد.

باج با بیان اینکه نظارت بر این امر بعهده مدیران و مسئولین فنی معادن خواهد بود، افزود: معدنکاران ملزم به اجرا و همکاری بی قید و شرط با واحد های نظارتی در این زمینه هستند.

وی افزود: تدوین خط مشی HSSE و تعیین ساختار و معرفی مسئول مربوطه، تامین تجهیزات و حفاظت فردی، تعهد به انجام الزامات قانونی و دستورالعمل های مربوط به اجرای دوره های آموزشی برای کارکنان معادن، پایش سلامتی وضع کارکنان، پایش عوامل زیان آور و بررسی اطلاعات انرژی از تعهدات معدنکاران است.

وی تصریح کرد: در این راستا دوره های آموزشی ویژه ای جهت صاحبان معادن، مسئولین فنی معادن و کارگران در نظر گرفته شده است که افراد یادشده می بایست بطور قطع در این دروه ها شرکت کنند.

باج اضافه کرد: در صورت عدم اجرای تعهدات فوق و بی توجهی به موارد اعلام شده، بدون هیچگونه اغماض و ملاحظه کاری، مجوزهای بهره برداری از معادن که توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت صادره شده اند، ابطال خواهند شد.