به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الحیات، با توجه به اینکه روز یکشنبه (امروز) نشست وزرای خارجه عربستان، امارات، بحرین و مصر برای بررسی رویکرد و راهبرد این کشورها در جریان بحران قطر برگزار می شود، منابع آگاه به روزنامه الحیات گفته اند احتمالا تحریم های بیشتری علیه قطر اعمال خواهد شد.

بر اساس این گزارش احتمالا وزرای خارجه کشورهای عربی تحریم کننده قطر با هدف متوقف کردن آنچه حمایت های دوحه از تروریسم می نامند می خواهند با تشدید فشار علیه قطر تحریم های اقتصادی بیشتری و به صورت تدریجی علیه این کشور اعمال کنند.

در همین راستا «زهیر الحارثی» عضو کمیته روابط خارجه مجلس شورای عربستان به الحیات گفته که با توجه به لجبازی دوحه به نظر نمی رسد نشانه هایی برای پایان بحران قطر وجود داشته باشد و افزوده که به اعتقاد او اقدامات بیشتری علیه قطر صورت خواهد گرفت تا این کشور به صورت جدی به توقف سیاست های خود در حمایت از تروریسم فکر کند. وی تأکید کرده که بحران کشورهای عربی با قطر بیشتر از آنچه انتظار می رفت طول خواهد کشید و خبری از عقب نشینی ۴ کشور محاصره کننده قطر نخواهد بود.

از سوی دیگر اما «عبدالخالق عبدالله» استاد علوم سیاسی در امارات تأکید کرد که در نشست منامه بر اهمیت اجرای ۱۳ درخواست کشورهای عربی از قطر تأکید خواهد شد و از این کشور خواسته خواهد شد تا به اصول ۶ گانه ایی که پیشتر هم مطرح شده با ضمانت آمریکایی ها و تضمین بین المللی پایبند باشد.

وی در خصوص احتمال اعمال تحریم های بیشتر علیه قطر نظر متفاوتی دارد و به الحیات گفت: قطع روابط با قطر به ماه دوم خود رسیده اما به اعتقاد من قصد و نیتی برای تشدید وضعیت بحران وجود ندارد، وضعیت به همین صورتی که هست ادامه پیدا خواهد کرد زیرا انتظار نمی رود که قطر لجبازی را کنار بگذارد و ظاهرا با مسأله انزوا کنار آمده از سوی دیگر هم کشورهای عربی محاصره کننده قطر از مواضع خود عقب نشینی نخواهند کرد به همین ترتیب بحران در وضعیتی که هست ادامه پیدا خواهد کرد.

با این حال پیشتر «انور عشقی» ژنرال بازنشسته سعودی و رئیس مرکز مطالعات راهبردی خاورمیانه به اسپوتنیک گفته بود که احتمالا نتیجه نشست منامه تند تر شدن مواضع کشورهای عربی علیه قطر و اتخاذ تدابیر سختگیرانه تر مالی و اقتصادی باشد و شاید در نهایت عضویت قطر در شورای همکاری خلیج فارس به حالت تعلیق در آید.