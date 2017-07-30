۴۱۳خانواده مستمری بگیر بهزیستی در شاهرود وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد رضا هاشمی در نشست ظهر یکشنبه شورای اداری شاهرود با حضور رئیس سازمان بهزیستی در فرمانداری ویژه این شهرستان، ضمن اشاره به افزایش ۳.۴ برابری مستمری خانواده های تحت پوشش بهزیستی، بیان کرد: خوشبختانه امروز با تدابیر دولت و حمایت های مجلس، خانواده های تحت پوشش که پنج نفر به بالا هستند بیش از ۵۵۰ هزار تومان مستمری در یافت می کنند.

وی افزود: این درحالی است که در سال های گذشته ۴۳۱خانواده مستمری بگیر شاهرودی تنها ۱۰۰ هزار تومان در ماه دریافت می کردند که کفاف هیچ کدام از هزینه هایشان را نمی داد هرچند این میزان نیز تا نرخ بالای هزینه های اقتصادی هنوز فاصله دارد اما در مرحله نخست این رشد چشم گیر، قابل توجه محسوب می شود.

رئیس شورای اداری شاهرود در ادامه با بیان اینکه ۱۳سمن و سازمان مردم نهاد در این شهرستان ثبت شده است، ابراز داشت: طی چهار سال دولت یازدهم، ۱۰سازمان مردم نهاد در حوزه توانبخشی نیازمندان بهزیستی در شاهرود ثبت شده است.

هاشمی افزود: ۱۱پرونده ثبت موسسه بهزیستی دیگر نیز در شاهرود در دست پیگیری است که مراحل اداری را می گذارند لذا امیدواریم با افزایش این تعداد موسسات، بتوانیم شاهد ارتقای خدمات در حوزه بهزیستی شهرستان باشیم.

وی در ادامه بیان کرد: در حوزه بهزیستی، سه هزار و ۱۴۵ معلول در شاهرود شناسایی شده که این افراد در ۱۰مرکز توان بخشی، خدمات دریافت می کنند.

فرماندار شاهرود با بیان اینکه ۷۰۳مستمری بگیر در شاهرود شناسایی شده است، بیان کرد: یک هزار و ۸۰۸ خانوار شاهرودی تحت پوشش بهزیستی هستند که از این میزان ۴۱۳خانوار مستمری دریافت می کنند.

هاشمی بیان کرد: چهار مرکز شبانه روزی با ۷۲کودک نیز در شهرستان شاهرود فعالیت دارند.