به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدرضا تقوی ظهر امروز یکشنبه در دهمین سالگرد ارتحال آیت الله مشکینی تصریح کرد: شخصیت ها در یک جامعه اسلامی بر اساس اعتقاد و نزدیکی به ولایت ارزیابی می شوند.

وی افزود: مسائلی که در سهم خواهی ها طرح می شود، مغایر با شایسته سالاری است و اگر مدیری به این درخواست ها پاسخ گوید خط بطلانی بر روی شایسته سالاری کشیده است.

وی با ذکر مثالی افزود: اینکه به روسای ستاد استان ها به خاطر فعالیت ستادی پست داده می شود، مصداق معامله بر سر منافع ملت است و اینکه گفته می شود افراد که به ما رای دادند باید پست بگیرند، قابل قبول نیست.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور متذکر شد: انتظار می رود ائمه جمعه مردم را با معیارهای صحیح آشنا کرده و بدون توهین و افترا خط صحیح را به مردم نشان دهند.

تقوی افزود: به ویژه نسل جوان باید با روش های صحیح آشنا شده و مبادا روش های غلط از جمله سهم خواهی ها به فرهنگ تبدیل شود.

وی متذکر شد: مسئول اسلامی به هر قیمتی به هر پستی تکیه نمی زند و مطابق توصیه پیامبر اکرم(ص) نباید در یک جامعه اسلامی هرکس که حرص مدیریت دارد به عنوان مدیر انتخاب شود.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور افزود: اقداماتی از جمله اینکه میلیاردها تومان هزینه کنیم تا به پستی برسیم، اسلامی نیست

ما مدافع حزب الله و نیروهای مسلح هستیم

تقوی در ادامه به ضرورت تبین و روشنگری از سوی ائمه جمعه اشاره کرد و گفت: امروز در ۹۰۰ شهر نماز جمعه اقامه می شود و تریبون های نماز جمعه به روشنگری و بصیرت افزایی و همچنین توصیه، تقوا و هدایت می پردازند.

وی تاکید کرد: هر چند برخی نمی خواهند مسائلی در تریبون ها مطرح شود اما ائمه جمعه باید از تریبون های نماز جمعه با هدف روشنگری استفاده کنند.

تقوی تاکید کرد: به عنوان مثال ما از حزب الله حمایت می کنیم زیرا این سیاست ما است و ائمه جمعه باید آن را طرح کنند.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور افزود: همچنین ما از نیروهایی که پای انقلاب هستند و از نیروهای مسلح از جمله بسیج، سپاه و نیروی انتظامی حمایت می کنیم و تضعیف نیروها را برابر تضعیف اقتدار و امنیت کشور می دانیم.

وی تاکید کرد: سیاست های نظام باید برای همه مردم بیان و از تریبون های نماز جمعه به این منظور استفاده شود.

تقوی با ذکر مثالی به موضوع سران فتنه اشاره کرد و گفت: اولویت در کشور نظام و ارزش های آن است و ما با هیچ کس عقد اخوت نبستیم.

وی افزود: در موضوع سران فتنه هم هر چند این افراد نزدیکترین افراد به نظام بودند، اما تا زمانی که فرد مدافع ارزش های نظام باشد، ارزشمند بوده و اگر از ارزش ها فاصله بگیرد دیگر ارزش نخواهد داشت.

آیت الله مشکینی از ارکان تربیتی کشور بودند

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور با بیان اینکه در جامعه اسلامی افرادی جایگاه والاتر دارند که به خدا نزدیک تر باشند گفت: به عنوان مثال اگر شخصیت هایی مانند آیت الله مشکینی جایگاه بالایی دارند بخاطر نزدیکی به خدا و آموزه ای دین اسلام است.

به گفته تقوی آیت الله مشکینی بیش از دو دهه امام جمعه شهر قم بوده و در این مدت ۳۶۰ خطبه برای مردم خوانده است.

وی افزود: امسال در کل کشور برای تجلیل این شخصیت برنامه هایی پیش بینی شده چراکه ایشان بیش از ۶۰ سال استاد حوزه علیمه قم بودند و بسیاری مراجع امروز از شاگردان حلقه درسی آیت الله مشکینی بودند.

به گفته تقوی تعداد زیادی از ائمه جمعه امروز کشور از شاگردان آیت الله مشکینی هستند و آیت الله مشکینی از ارکان تربیتی و علمی کشور و به اصطلاح سلمان زمان هستند.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور با بیان اینکه در حوزه علمیه قم استاد رساله زیاد است اما استاد اخلاق کم پیدا می شود، اضافه کرد: آیت الله مشکینی استاد برجسته اخلاق بود و هر دو ویژگی اساتید اخلاق اینکه به آنچه می گویند عامل باشند و همچنین مخاطب او را قبول داشته باشد مسلط بود.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور، ضرورت برگزاری جشنواره اخلاق عملی با محوریت آیت الله مشکینی در حوزه علمیه تاکید کرد و گفت: آغاز این جشنواره را زادگاه آیت الله مشکنینی یعنی اردبیل در نظر گرفته ایم.

وی ادامه داد: امروز طلاب جوان به شخصیتی مانند آیت الله مشکینی نیاز دارند و این جشنواره فرصتی برای بازنگری در شخصیت اخلاقی و اندیشه آیت الله مشکینی به همراه خواهد داشت.

تقوی همچنین با اشاره به آسیب های اخلاقی موجود به ویژه در فضای مجازی اضافه کرد: در سایه این جشنواره می توان شخصیت های مطرح دیگر را معرفی کرده و به نیاز جامعه به اخلاق پاسخ گفت.