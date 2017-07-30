۱۰ هزار ورزشکار در رشته کاراته استان قزوین فعالند

صادق بابایی درحاشیه استقبال از ورزشکاران مدال آور رشته کاراته که باحضور استاندار قزوین برگزارشد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: ورزشکاران قزوینی در رقابت های آسیایی خوش درخشیدند و آسیابری جوان آینده دار کشورمان توانست با ۴ برد متوالی حریف آمریکایی خود را نیز با نتیجه شش بر صفر شکست دهد و نائب قهرمان شود.

وی بیان کرد:درخشش ورزشکاران قزوینی با کسب چندین مدال طلا بیانگر ظرفیت ورزشی استان است و در رقابت های آسیایی قزاقستان بهمن عسگری با کسب دو مدال طلا در انفرادی و تیمی، مجید حسن نیا با کسب مدال طلا، علی اصغر آسیابری با دریافت دو مدال طلا در تیمی و انفرادی، امیر حسین بیگدلی در نوجوانان با مدال برنز و لیلا برجعلی با کسب مدال نقره توانستند برای کشور افتخار بیافرینند.

بابایی یادآورشد: خوشبختانه تیم کاراته استان به عنوان نماینده کشورمان برای شرکت در رقابت های آسیای میانه در مهرماه امسال عازم قرقیزستان خواهد شد.

حمایت مالی از تیم های اعزامی ضروری است

رئیس هیئت کاراته استان قزوین تصریح کرد:برای اعزام به این رقابتها باید هزینه ها را خودمان تامین کنیم و بدون حامی مالی قادر نیستیم در رقابتهای آسیایی و جهانی شرکت کنیم لذا با ظرفیت های خوبی که در بخش واحدهای صنعتی داریم امیدواریم صنعتگران با حمایت از جوانان ورزشکار برای شکوفایی ورزش همت کرده و مشارکت لازم را داشته باشند.

۱۰ هزار نفر خانواده کاراته در استان قزوین

بابایی استقبال ورزشکاران استان از رشته های رزمی را بسیار خوب عنوان کرد و یادآورشد: در حال حاضر بیش از ۱۰ هزار ورزشکار در رشته کاراته فعالیت می کنند که ۷۰ درصد آنها ساماندهی و بیمه شده اند.

وی گفت: خوشبختانه در همه شهرهای استان رشته کاراته و کلاس های آموزشی دایر شده و گام مهمی برای توسعه کیفی و کمی این رشته برداشته شده است.