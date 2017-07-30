مدرسه در سلامت دانش آموزان نقش بسزایی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، عین اله صادقی روز یکشنبه در جلسه ای با حضور پیشکسوتان ورزشی و اعضای منتخب شورای شهر قزوین برگزار شد، گفت: پیشکسوتان حامی و پشتیبان آموزش و پرورش هستند و ما را هدایت و راهنمایی می کنند، باید از نظرات ارزشمند این بزرگواران استفاده کنیم.

وی افزود: خوشحالیم که در پارلمان شهری، سه نفر از بزرگواران ورزشی منتخب شورا شده اند و مایه مباهات هستند، این سه بزرگوار مایه افتخار برای جامعه ورزش استان هستند.

معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش قزوین خاطر نشان کرد: استفاده از ظرفیت بسیار ارزشمند که در شورای شهر ایجاد شده است، از انتظارات جامعه ورزش استان است، توجه به توسعه ورزش همگانی و ایجاد پایگاه سلامت در شهر قزوین از انتظارات جامعه ورزشی از اعضای شورای شهر قزوین است.

صادقی گقت: ۲۱ درصد چاقی در استان قزوین یک معضل در استان محسوب می شود، مدرسه، خانه و محلات سه ضلع مهم و بهم پیوسته هستند که در سلامتی فرزندانمان نقش مؤثری دارند، توسعه ورزش محلات به عنوان یک اصل مهم در سلامت روح و روان و جسم است و از اعضای شورا برای پیگیری و توسعه این ورزش انتظار کمک و مساعدت داریم.

وی تصریح کرد: انتظار است که سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری، هم نگاه فرهنگی و و هم نگاه ورزشی داشته باشد، تلاش خواهیم کرد این‌ گونه جلسات به صورت فصلی برگزار شود و از نظرات ارزشمند اعضای ورزشی شورای شهر و پیشکسوتان ‌ارزشمند ورزش استان استفاده کنیم.

معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش قزوین اضافه کرد: استفاده از افراد متخصص در پارلمان شهر می تواند به ورزش استان بسیار کمک کند، تدوین یک برنامه فرهنگی و ورزشی استراتژیک و تنظیم تفاهم نامه با شورای شهر می تواند نقش اساسی در سلامت روح و روان و جسم فرزندانمان در استان را در پی داشته باشد.