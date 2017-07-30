کلید آزمون دستیاری دندانپزشکی منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سی و یکمین دوره آزمون دستیاری دندانپزشکی ساعت ۹ صبح پنجشنبه ۲۲ تیر برگزار شد.

کلید آزمون در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر شده است و بر اساس آن در رشته ارتودانتیکس سوال ۳۸ از دفترچه الف و سوال ۱۸ از دفترچه ب گزینه های ج و د صحیح است و سوال ۲۴ از دفترچه الف و سوال ۴ از دفترچه ب گزینه های ب و ج صحیح است.

در رشته آسیب شناسی دهان و فک و صورت سوال ۴۸ از دفترچه الف و سوال ۲۸ از دفترچه ب گزینه های ب و د صحیح است و در رشته جراحی دهان و فک و صورت سوال ۱۴۷ از دفترچه الف و سوال ۱۲۷ از دفترچه ب گزینه های الف و ج صحیح است.

پس از برگزاری آزمون کارنامه اولیه کلیه داوطلبان و اسامی واجدین شرایط پذیرش (احراز حداقل ۵۰ درصد نمره آزمون)، پس از آماده شدن توسط مرکز سنجش آموزش پزشکی از طریق سایت اعلام خواهد شد.

آن دسته از داوطلبان که حداقل ۵۰ درصد نمره آزمون (بدون در نظر گرفتن ضرایب دروس و رشته ها) را کسب کرده باشند، اجازه انتخاب رشته را خواهند داشت. کسب نمره برای کلیه سهمیه ها به جز سهمیه آزاد، تابع مقررات مربوط به خود است.

داوطلب می توند رشته محل های مورد علاقه خود را به ترتیب اولویت مورد نظر در فرم انتخاب رشته انتخاب کند. معیار پذیرش داوطلبان ابتدا نمره کسب شده و سپس اولویت رشته محل انتخابی داوطلب خواهد بود.