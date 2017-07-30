رعایت ضوابط شرعی نخستین رکن اقتصاد مقاومتی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر الفت ظهر یکشنبه در کنفرانس حمایت پیشگیرانه قضایی از اقتصاد مقاومتی به میزبانی شهرک صنعتی ایوان کی، ضمن بیان اینکه رشد اقتصادی به هر قیمتی، تحقق اقتصاد مقاومتی نیست، بیان کرد: برای ما رعایت موازین شرعی در تولید بسیار اهمیت دارد.

وی افزود: تذکرات و توصیه های شرعی دستگاه قضا نسبت به تولید در حوزه اقتصاد مقاومتی، مسیری اطمینان بخش خواهد بود که ان شاالله با قدم های محکم در راه رسالت های اقتصاد مقاومتی، مد نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی گام برداریم.

معاون اجتماعی و پیشگری از وقوع جرم قوه قضائیه همچنین گفت: پیشگیری از وقوع جرم در سه بعد اولیه در حوزه فرهنگی و اجتماعی، ثانویه در حوزه قضایی و انتظامی، و ثالثیه از بروز ناهنجاری ها جلوگیری می کند که پیشگیری اولیه از اهمیت زیادی برخوردار است.

الفت بیان کرد: تلاش ما در قوه قضائیه تغییر فرهنگ و رفتارهای ناصحیح است که برای کشور و افراد سرمایه‌گذار سودآوری ندارد لیکن ارتقاء آگاهی های حقوقی سرمایه گذاران و تولیدکنندگان باید از طرف قوه قضائیه آموزش داده شود.

وی افزود: تولیدکنندگان به دنبال این هستند که گواهی های لازم را بدون الزام از مؤسسات استاندارد بگیرند.

معاون قوه قضائیه درباره راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی در بستر حمایت های قضایی، گفت: کمیته حمایت در استانها باید در سه سطح برای شرکت های موفق، شرکت های در مسیر موفقیت، و شرکت های متوقف شده، کارگروه های جداگانه ای را داشته باشند.

الفت با بیان اینکه دستگاه قضایی برای همراهی و همسویی با اقتصاد مقاومتی باید قضات کیفی را در بخش قراردادها به کار گیرند، افزود: علت العلل وقوع جرائم فقر است و باید با حمایت از فعالان اقتصادی برای داشتن جامعه سالم تلاش کنیم.