دیدار هیأتی از ائمه جمعه شانگهای چین با معاون اوقافی سازمان اوقاف

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار معاون اوقافی، حقوقی و امور مجلس این سازمان ، موضوع وقف در ایران را دارای سابقه ای طولانی دانست و گفت: پیشینه وقف در ایران به قبل از اسلام برمی گردد ولی بعد از اسلام، وقف در ایران گسترش بیشتری یافت و بسیاری از خدمات دینی و اجتماعی در ایران در قالب وقف انجام شود.

حجت الاسلام و المسلمین محمدمهدی حاتمی افزود: کمک به مستمندان، کمک به مساجد، دانشگاه ها، مدارس و بیمارستانها از زمینه های وقف در ایران است.

وی در پاسخ به سوالی در مورد تشکیلات اوقاف در ایران بیان داشت: سازمان اوقاف در ایران از نظر اداری زیر نظر دولت و از نظر امور شرعی زیر نظر نماینده ولی فقیه اداره می شود؛ ولی اداره موقوفات در ایران به طور کلی امری مردمی است و بسیاری از موقوفات توسط مردم، اداره می شوند.

حاتمی همچنین خاطرنشان کرد: مساجد، کلیساها، اماکن مذهبی و موقوفات در ایران از پرداخت مالیات، معاف هستند.

وی ادامه داد: امروزه با افزایش جمعیت و کمبود منابع، قطعاً وقف کردن مانند گذشته به سادگی امکان پذیر نیست، لذا سازمان اوقاف ایران، موضوع وقف جمعی یا مشارکتی را مطرح کرده است تا افراد جمع شوندو با هم موقوفه ای را ایجاد کنند در این زمینه، وقف جمعی برای تاسیس بیمارستان سرطان و علوم جدید مثلاً سلول های بنیادی اجراشده و امروز بزرگترین مرکز سلول های بنیادی در منطقه خاورمیانه در قالب وقف در حال انجام است.

در ادامه این دیدار نماینده هیأت مسلمانان شانگهای با بیان اینکه شهر شانگهای حدود 150هزارنفر مسلمان دارد، گفت: دولت چین برای مسلمانان احترام زیادی قائل است و ما اکنون 8 مسجد در شانگهای داریم که فعالیت های زیادی را انجام می دهند.

امام موسی جین افزود: هدف ما از سفر به ایران استفاده از دانش و تجربه ایران در حوزه وقف است.

در این دیدار امامان جمعه و جماعات مسلمانان شانگهای سوالاتی را در خصوص نحوه اداره موقوفات در ایران مطرح کردند و کارشناسان مربوطه به این سوالات پاسخ دادند.