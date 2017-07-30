پیمان یاوری در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع دو تصادف در محورشهرستان های صحنه-بیستون وسرپل ذهاب طی امروز و شب گذشته خبر داد و گفت: طی این دو حادثه یک نفر کشته و ۵ نفر مصدوم شدند.

وی تصریح کرد: یک حادثه مربوط به ساعت یک و ۲۵ دقیقه بامداد امروز در محور سرپل ذهاب بود که با مراجعه حضوری افراد شاهد در محل حادثه به پایگاه امداد ونجات احمد ابن اسحاق اطلاع داده شد.

یاوری تصریح کرد: بلافاصله پس از اطلاع رسانی، تیم عملیاتی به محل حادثه اعزام و حادثه دیدگان خودرو پراید و تریلر - که ۳ نفر بودند- دچار مصدومیت شده بودند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه افزود: دو نفر از مصدومین فوق در محل حادثه مداوا و یک نفر به علت شدت جراحات به بیمارستان شهدای سرپل ذهاب منتقل شد.

وی ادامه داد: هم‌چنین شب گذشته در پی تماس تلفنی با خبر شدیم که در محور شهرستان صحنه به بیستون برخورد خورو پراید با تراکتور اتفاق افتاده است.

یاوری افزود: پس از اطلاع این حادثه، تیم موقت پایگاه شهدای ما به محل اعزام شد و این سانحه دو مجروح و یک کشته که خانمی ۲۵ ساله بود، داشت.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه تصریح کرد: پس از عملیات رهاسازی و پیش بیمارستانی دو سرنشین مجروح برای مداوا به بیمارستان طالقانی کرمانشاه اعزام و بانوی فوت شده برای مراحل قانونی به پزشکی قانونی انتقال داده شدند.