نفوذ نامحسوس ضدارزش ها از طریق فضای مجازی/رشد ۳ برابری بیش فعالی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علیرضا تراشیون پیش از ظهر یکشنبه در نشستی با عنوان «آسیب‌های فضای مجازی بر رفتارهای اجتماعی افراد» در همدان بابیان اینکه سرانه مطالعه در کشور آمار مناسبی ندارد، گفت: اگر هر ایرانی روزانه فقط ۸ دقیقه کتاب بخواند باید در سال ۶ کتاب ۱۵۰ صفحه‌ای را مطالعه کند که متأسفانه این‌چنین نیست.

وی بابیان اینکه در کشور هند با جمعیتی افزون بر یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون نفر سرانه مطالعه بیش از ۳۰ دقیقه است و این مقایسه برای کشور با فرهنگی مانند ایران بسیار اسفناک است، عنوان کرد: بیش از ۵۰ میلیون ایرانی عضو شبکه‌های اجتماعی هستند و در این فضا زمان را سپری می‌کنند.

تراشیون تاکید کرد: متأسفانه با ورود یک تکنولوژی، فرهنگ استفاده از آن را به کاربران آموزش نمی‌دهیم که این موضوع همان سواد رسانه‌ای است.

وی بابیان اینکه در کشور ژاپن از ۳۰ سال پیش سواد رسانه‌ای وارد سیستم آموزشی شده ولی در کشور ما هنوز اتفاقی نیفتاده است، گفت: استفاده بیش‌ازحد از فضای مجازی موجب کاهش توجه و تمرکز و به‌نوعی باعث بیش فعالی می‌شود که متأسفانه در کمتر از ۵ سال میانگین بیش فعالی در جامعه ایران بیش از سه برابر شده است.

حجت الاسلام تراشیون افزایش پرخاشگری در جامعه، ضعف در برنامه‌ریزی، کاهش عمر انسان و تقلیل قدرت تفکر را از آسیب‌های فردی حضور بیش‌ از حد در فضای مجازی برشمرد.

مشاوره حوزه اجتماع و خانواده بابیان اینکه از بین رفتن حریم زن و مرد و مخدوش شدن عفاف در اجتماع، کم‌رنگ شدن حیا و حجاب در اجتماع و تهدید جایگزینی فرم سبک زندگی اسلامی با شیوه‌های زیستی مدرن برخی از آسیب‌های فضای مجازی در حوزه اجتماعی است، گفت: برخی پژوهش‌ها ادعا دارد از هر دو ازدواج در ایران یک مورد مبتلابه طلاق عاطفی است.

وی با بیان اینکه نفوذ نامحسوس و پنهان مفاهیم ضدارزش‌های خانواده، در بستر فضای مجازی رخ می‌دهد، گفت: ازدواج سفید در کشور به‌سرعت در حال رشد است.

مشاوره حوزه اجتماع و خانواده عنوان کرد: در ازدواج سفید همزیستی زن و مرد بدون هیچ‌گونه تعهد شرعی و حقوقی در جامعه اتفاق می‌افتد.

حجت الاسلام تراشیون با بیان اینکه فضای مجازی همچون تیغ دو لبه عمل می‌کند، گفت: زیرساخت‌های فرهنگی یا به تعبیر مقام معظم رهبری مهندسی فرهنگی در کشور حلقه مفقوده است و حتی باید اعلام کنیم بخشی از کارگزاران فرهنگی کشور دچار جمود شده‌اند.