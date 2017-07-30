سالار قاسمی در گفتگو با خبرگار مهر با اشاره به برگزاری مسابقات آزمایشگاهی کشور گفت: پانزدهمین دوره مسابقات آزمایشگاهی کشور به میزبانی در مرداد ماه سال جاری به میزبانی استان قزوین برگزار می شود.

وی افزود: این دوره مسابقات از ۱۰ لغایت ۱۲ مرداد ماه با حضور بالغ بر ۴۸۰ نفر شامل دانش آموز، سرپرست، مربی، سرگروه های آموزشی درس آزمایشگاه و راننده برگزار خواهد شد که از این تعداد ۳۸۴ دانش آموز در دوگروه ۱۲۹ نفر پسر و ۲۵۵ نفر دختر شرکت دارند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین خاطر نشان کرد: در این مسابقات ۳۲ استان کشور شرکت می کنند و از هر استان ۴ تیم حضور خواهند داشت.

قاسمی تصریح کرد: ۴ تیم شرکت کننده در این مسابقات شامل ۱ تیم پایه دهم متوسطه و ۳ تیم پایه سوم متوسطه علوم تجربی و ریاضی فیزیک در رشته های زیست، فیزیک و شیمی می باشند، هر تیم متشکل از ۳ نفر دانش آموز است.

وی اضافه کرد: استان های شرکت کننده در روز ۱۰ مرداد ماه وارد استان قزوین شده و در ۱۱ مرداد ماه مسابقات اجرا می گردد، در ۱۲ مرداد ماه نیز مراسم اختتامیه مسابقات برگزار می شود.

چهاردهمین دوره مسابقات آزمایشگاهی کشور نیز در سال قبل به میزبانی استان قزوین برگزار شده بود.