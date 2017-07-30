به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با دهه کرامت شبستان امامزاده ابراهیم پس قلعه تهران که طی یکسال گذشته مورد بازسازی کامل قرار گرفته بود و آینه سازی سقف ، احداث گنبد، سنگ کاری و گچبری داخل آستان انجام شده بود با حضور نماینده ولی فقیه ورئیس سازمان اوقاف وامورخیریه و جمعی از مسئولان به بهره برداری رسید.

حجت الاسلام مجید کیایی رییس اداره اوقاف و امور خیریه شمیران در خصوص بازدید نماینده ولی فقیه و رییس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور از امامزاده ابراهیم پس قلعه (ع) گفت: حجت الاسلام والمسلمین محمدی نماینده ولی فقیه و رییس سازمان اوقاف و همچنین حجت الاسلام محمدزاده مدیر کل اوقاف وامور خیریه استان تهران و جمعی از کارکنان از آستان مقدس امامزاده ابراهیم (ع) پس قلعه بازدید کردند .

وی افزود: همچنین در جوار امامزاده با توجه به قرار داشتن این مکان در منطقه خوش آب و هوای منطقه کوهستانی روستای پس قلعه، بالاتر از دربند ،یک محلی را برای برگزاری اردوهای طرح نشاط معنوی مخصوص امامزادگان منطقه شمیران به امکانات ورزشی تجهیز شد که رئیس سازمان اوقاف این محل را نیز افتتاح کردند.

رییس اداره اوقاف شمیران اضافه کرد: برای رسیدن به امامزاده ابراهیم پس قلعه (ع) می بایست حدود 30 دقیقه پیاده روی کرد که همین موضوع رساندن مصالح به این محل را برای بازسازی و تجهیز امامزاده و محل برگزاری اردوها سخت تر کرده بود اما خوشبختانه با تمام این مشقات توانستیم ظرف مدت کمتر از یکسال و با سرعت قابل ملاحظه ای تمام مایحتاج ساخت و بازسازی امامزاده را به وسیله دست به محل منتقل کرده و عملیات بازسازی را به پایان رساندیم .

وی در خصوص ساخت محل برگزاری اردوهای طرح نشاط معنوی و اهداف مورد نظر گفت:با توجه به اینکه در تعطیلات تابستانی ، طرح نشاط معنوی یکی از برنامه های ویژه مسوولین امام زادگان به شمار می رود،برای پذیرایی از آقایان، بانوان، دانش آموزان، حافظین قرآن و تمام نفراتی که در طرح نشاط فرهنگی شرکت می کنند، امکانات ورزشی نظیر میز پینگ پنگ ، فوتبال دستی و وسایلی از این دست مهیا شده است که عزیزان می توانند با کوه نوردی و رسیدن به این محل اردوهای یک روزه را برگزار کنند و علاوه بر امکانات ورزشی از فضای معنوی امام زاده و حضور مبلغین نیز بهره ببرند.