ظرفیت مغفول مانده گردشگری درمانی در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فیاضی صبح یکشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی اظهار داشت: دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه با توافق بین وزارت امور خارجه و وزارت کشور برای انجام برخی از مسائل مشخص وظایفی بر عهده دارد.

وی، پیگیری امور کنسولی، ثبت اسناد تجاری، رسیدگی به امور اتباع خارجی و رسیدگی به مشکلات اتباع ایرانی در کشور افغانستان را از جمله این وظایف عنوان کرد و گفت: در کنار این مسائل کنسولی امیدوار هستیم که بتوانیم در کنار سایر دستگاه ها از تمام ظرفیت ها و استعدادهای گسترده و بکر استان استفاده کنیم.

رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در خراسان جنوبی با بیان اینکه این دفتر جذب سرمایه گذاری در صدر وظایف خود قرار داده است، عنوان داشت: در همین راستا اخیرا هیئت تجاری از کشور قزاقستان به استان سفری داشتند و برای احداث کارخانه جدید فروسلیس با استفاده از معادن زغال سنگ اعلام آمادگی کردند.

احداث مرکز درمانی برای پذیرش بیماران خارجی معطل مانده است

فیاضی با بیان اینکه این شرکت میزان سرمایه گذاری اولیه خود را ۱۵۵ میلیون دلار پیش بینی کردند، بیان داشت: اما بعد از بازدید و بررسی بیشتر منطقه این هیئت برای افزایش میزان سرمایه گذاری خود به ۵۰۰ میلیون دلار اعلام امادگی کردند.

وی ادامه داد: در صورت تحقق این میزان اشتغال ایجاد شده توسط این کارخانه از ۲۰۰ نفر به یک هزار نفر افزایش خواهد یافت.

رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در خراسان جنوبی با بیان اینکه مباحث مربوط به گردشگری یکی دیگر از برنامه هایی است که در کنار جذب سرمایه گذاری دنبال خواهد شد، افزود: خراسان جنوبی استان حاصل خیزی از نظر جذب گردشگری است.

فیاضی با اشاره به ظرفیت مغفول مانده گردشگری درمانی در استان، بیان داشت: با وجود دانشگاه های قابل توجه در خراسان جنوبی تاکنون احداث مرکز درمانی برای پذیرش بیماران خارجی معطل مانده است.

وی اضافه کرد: در حال حاضر اتباع افغانی برای درمان به کشورهایی از جمله هند مراجعه می کنند که خراسان جنوبی از نظر بعد مسافت و سایر عوامل می تواند حرف زیادی در این زمینه داشته باشد.

تجارت بین ایران و افغانستان دوسویه شود

رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در خراسان جنوبی با بیان اینکه علاوه بر این در بخش گردشگری طبیعت به کشورهای اروپایی و شرق دور نظر داریم، اظهار امیدواری کرد: بتوانیم با استفاده از سفارتخانه های دیگر کشور در ایران و سفارت ایران در سایر کشورها زمینه ای فراهم کنیم تا گردشگری طبیعت در استان رونق بیشتری پیدا کند.

فیاضی اضافه کرد: هرچند طی چند سال گذشته گردشگری روند صعودی قابل توجهی در استان داشته اما باز هم استان ظرفیت بیشتری دارد.

وی، ایجاد زمینه بازرگانی بین دو کشور را یکی دیگر از برنامه های این دفتر برشمرد و گفت: در این راستا به صورت خاص به دنبال ایجاد زمینه برای توسعه تجارت بین دو کشور افغانستان و ایران هستیم.

رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در خراسان جنوبی با بیان اینکه در حال حاضر مراودات بازرگانی بین دو کشور یک سویه است، ادامه داد: برای ماندگار شدن مراوادت بازرگانی بین دو کشور باید این مراودات شکل دو سویه داشته باشد.