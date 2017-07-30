امامزاده سید جعفر(ع) میزبان مسابقات قرآنی استان تهران خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون فرهنگی اداره اوقاف و امور خیریه شمالغرب تهران گفت: از شانزدهم مرداد و به مدت ۵ روز در امامزاده سید جعفر(ع) و سیده حمیده خاتون(س) میزبان مسابقات قرآنی استان تهران هستیم.

پزشکی در خصوص چهلمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم استان تهران گفت:این مسابقات به میزبانی امام زاده سید جعفر (ع) و سیده حمیده خاتون (س) و از تاریخ شانزدهم ماه جاری آغاز خواهد شد که در این راستا در ۲ روز ابتدایی خواهران به رقابت می پردازند و برای برگزاری رقابت آقایان هم ۳ روز در نظر گرفته شده است . طبق پیش بینی به عمل آمده این مسابقات در روز بیستم مرداد به پایان می رسد و اختتامیه در این روز برگزار خواهد شد.

وی افزود:نفراتی در این مسابقه شرکت داده می شوند که در رقابت های منطقه ای موفق شده اند یکی از مقام های اول تا سوم را به خود اختصاص دهند. ضمن اینکه در پایان این رقابت ها در بخش بانوان و آقایان ، ۳ قاری برتر به مسابقات کشوری اعزام خواهند شد.

پزشکی خاطرنشان کرد: در این مسابقات رشته های حفظ ، قرائت تحقیق، قرائت ترتیل، حفظ موضوعی قرآن،‌ حفظ و معارف احادیث، تفسیر قرآن کریم، دعاخوانی، همسرایی و همخوانی قرآن کریم، اذان و مقطع خوانی گروهی قرآن کریم همسرایی دو یا چند زبانه برگزار می شود.

مسئول فرهنگی اداره اوقاف شمالغرب تهران یادآور شد: در خلال این مسابقات غرفه های فرهنگی هم برپا می شود که این غرفه ها شامل نمایشگاه کتاب های قرآنی، حجاب و عفاف، خوشنویسی و کودک است که البته این غرفه اتاق اسباب بازی کوچکی است که شرکت کنندگان می توانند کودکان خود را به مسوول آن غرفه سپرده و با خیالی راحت در مسابقات شرکت کند.

معاون فرهنگی اداره اوقاف وامور خیریه شمال غرب تهران با اشاره به ثبت ۲ وقف جدید در این اداره گفت: وقف اول ششدانگ خانه ای ۴۳ متری است که با نیت وقف امور قرآنی انجام شده است و موقوفه دوم مربوط به ۲دانگ از یک ساختمان ۲۰۰ متری در منطقه پونک تهران می باشد که با نیت فقرای کهریزک انجام شده است.