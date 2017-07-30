فروش آب هدف ترکیه از احداث سد روی رودخانه های بالادست منطقه است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق پورمهدی قبل از ظهر یکشنبه در شورای حفاظت از منابع آب استان اظهار داشت: مساله آب رفته رفته از موضوع اجتماعی گذشته و امنیتی می شود، اما نباید در جامعه فضای تنشی در این خصوص ایجاد شود، باید بیشتر روی موضوع فرهنگی کار شود و مردم باور کنند که حیات ما در بحث آب است.

وی ادامه داد: مسئولان به مصوبات شورا توجه بیشتری داشته باشند که مسئولیت پیگیری آن با آب منطقه ای است که باید با جد این موارد پیگیری شود.

پورمهدی افزود: تمامی اقدامات به اعتبار وصل نیست، فرض کنید دولت به هر دلیلی نتواند اعتباری اختصاص دهد، در این شرایط که نباید بیکار باشیم، در سایه تلاش های مسئولان وضعیت استان ما بهتر از استان های دیگر است.

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه باید اقداماتمان را محکم تر از گذشته ادامه دهیم، گفت: منتظر تامین اعتبار نباشید، اگر لازم باشد ساختمان سازمان آب را می فروشیم و به ازای آن اقدام به نصب کنتور می کنیم.

همکاری ویژه نیروی انتظامی برای مسدود سازی ۲۰۰۰ چاه غیرمجاز

وی افزود: بحث آب، بحث ملی است و همه باید درگیر آن شوند، از نیروی انتظامی و دادگستری قدردانی می کنیم چرا که بدون همکاری این افراد نمی توانستیم دو هزار چاه را مسدود کنیم.

پورمهدی با تاکید بر تمرکز ویژه بر روی چاه های دارای مازاد مصرف گفت: از سوی دیگر شرکت آب و فاضلاب باید در احداث تصفیه خانه جدی باشد.

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: پیشنهاد کرده ایم که ائمه جمعه در تریبون های نماز جمعه در خصوص مباحث صرفه جویی آب سخنانی مطرح کنند.

ترکیه با احداث سد در بالادست به فروش آب اقدام خواهد کرد

وی با اشاره به احداث سد بالادست در ترکیه گفت: سدی که ترکیه در بالادست می زند، در سال های آتی با آن اقدام به فروش آب خواهد کرد و از این طریق درآمد زایی خواهد داشت.

پورمهدی ادامه داد: یک بخشی از مردم احساس می کنند آب برای دولت بوده و قیمت آن ارزان است، اهمیت موضوع باید در شورای تامین استان بیشتر مورد تاکید قرار گیرد.

معاون عمرانی استاندار در خصوص بحث تغییر الگوی کشت گفت: باید نسبت به به کار بردن روش های علمی در این راستا تلاش کرد، ۹۰ درصد آب در حوزه کشاورزی استفاده می شود و تغییر الگوی کشت کار شبانه روزی می طلبد.

وی ادامه داد: رسانه ها و روزنامه ها را باید وارد صحنه کنیم، باید تفاهمنامه هایی با صدا وسیما برای اطلاع رسانی مناسب در این حوزه امضا شود.

جهاد کشاورزی باید وادار به استفاده از روش های علمی شود

مصطفی قنبری نیز در این جلسه اظهار داشت: بازدارندگی را باید به عنوان آخرین اولویت در نظر بگیریم، باید تمامی رویه ها را انجام دهیم و سپس اقدام به اجرای حکم قانونی کنیم.

دبیر خانه کشاورزی استان ادامه داد: خود کشاورزان باید برای آغاز یک نهضت اقناع شوند که این نهضت برای تامین آینده ما است، باید جهاد کشاورزی را وادار به استفاده از روش های علمی کنیم که با این اقدام به راحتی می توان میزان استفاده از آب را کم کنیم.

وی افزود: نباید کشاورزان با دخالت دلالان و به روش های سنتی اقدام به فعالیت کنند بلکه باید زمینه را برای فعالیت علمی آن ها آماده کرد.